<span style='text-decoration: underline;'>Finale du tournoi vétérans </span>:<br><span style='color:red;'>Doublé de Mezouar et Maraval aux premières loges</span>

Ce jeudi après-midi, le stade Benahmed Lahouari (Choupot), a vécu une ambiance particulière malgré la canicule. Cette finale du grand tournoi des vétérans de la ville d’Oran, fut un véritable succès grâce au dynamisme des organisateurs et à leur tête Acem Adda président d’OBO.

Evidemment, l’apport du bureau du Conseil syndical de l’APC, la division des sports, la DJS et la sûreté de wilaya, fut très précieux et tous ces partenaires sont à féliciter. Pour rappel, ce tournoi s’est étendu du 10 juillet au 10 août avec la participation de plus de 40 équipes issues de l’Ouest (Mascara, Mosta, Méchéia, Sig, Ouled Mimoun, Tlélat, Hassi Ghali, Bel-Abbès et beaucoup de quartiers d’Oran). Il y eut deux matches par jour (16h et 15h) dans deux stades Ben Ahmad Lahouari et Toula Allel dont le responsable Boumédiene Djillali s’est acquitté merveilleusement. Aux demi-finales à Toula, Sahari a battu Zahana 2 à 1 et l’USTO s’est qualifiée aux tirs aux buts face à Canastel (2 à 2 et 4 à 3 TAB). A Ben Ahmed: RCGO: 3 Machraa SFA 1 et Maraval 2 CA Most: 1).

La finale a débuté par un match de gala opposant la presse à Méchéria mais le clou de la soirée où les projecteurs furent allumés, a été le choc Maraval contre le RCGO où le public s’est régalé grâce au beau jeu des anciennes stars que furent Mezouar, Gasbaoui, Teggar et surtout le portier Labiod qui a bloqué un penalty.

Mezouar Arafat possède toujours ses qualités saines et fut l’auteur de deux buts qui ont propulsé l’équipe Aziz sur la plus haute marche de podium. Le RCGO n’a pas démérité et Nedjar a inscrit un joli but.

Ce fut l’ambiance des grands jours où le public a répondu présent et les nombreux invités ont du goûter au succulent couscous avant la finale. Beaucoup de personnalités sportives et politiques furent invitées et parmi elles le secrétaire général de la section syndicale Hadj Mentfakh, Maatallah Abdelkader du (ex-MCO), Hadj Ali Moussa, Boudjellal (ex-RCO), Chalabi Boubakeur, Aissaoui, Belaid, Benarbia, Harrat tous de l’ASMO; Meziane, Mourad (ex-MCO), Belaroussi Lahouari, Arezki, Meddahi, Chibani (ex-GCM), Bendoukha Belebna, Haddad, Amrani (ex-star dit Zimako, a dirigé la finale en main de maître. Même les nécessiteux, ceux ou celles qui ont bénéficié du couffin du Ramadhan, furent conviés à un couscous très bien préparé. Plus d’une dizaines d’équipes furent récompensées ainsi que des personnalités.

A noter la présence des différentes presses sportives ainsi que l’infatigable cameraman de l’APC MR Belaggoud qui a immortalisé l’événement. De l’avis de nombreux présents, cette soirée fut un véritable succès et OBO rénove chaque fois en présentant un merveilleux plateau chaleureusement accueilli par le public nombreux qui n’a pas regretté son déplacement.

M.Ouadah