<span style='text-decoration: underline;'>Juventus </span>:<br><span style='color:red;'>Douglas Costa présente des excuses après avoir craché sur un adversaire</span>

L’ailier brésilien de la Juventus Turin Douglas Costa a présenté des excuses à ses équipiers et supporters sur les réseaux sociaux dimanche après avoir été expulsé pour un crachat sur Federico Di Francesco, un joueur de Sassuolo.

«Je veux m’excuser auprès des fans de la Juventus pour cette réaction déplacée lors du match d’aujourd’hui. Je présente des excuses aussi à mes équipiers qui sont toujours à mes côtés dans les bons et les mauvais moments», a écrit Douglas Costa sur Instagram. En fin de match face à Sassuolo, le Brésilien s’est frotté à Di Francesco à plusieurs reprises, lui assénant un coup de coude avant de lui cracher au visage, une image immédiatement diffusée par les chaînes sportives italiennes. Le joueur a été expulsé après une intervention de l’assistant-vidéo (VAR). «C’était moche, j’en suis conscient et je présente mes excuses à tout le monde pour cela. Je rappelle que cet évènement isolé ne correspond pas à ce que j’ai toujours montré dans ma carrière», a ajouté Douglas Costa, qui risque une lourde sanction. «Il était peut-être énervé par une faute auparavant mais ça n’a pas d’importance parce que ce genre de choses ne devrait jamais arriver. On doit absolument éviter de céder à la provocation», a estimé l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri.