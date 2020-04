<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une</span>:<br><span style='color:red;'>Doute chez les joueurs, cohue chez les dirigeants</span>

Les locataires de la Ligue 1 par ricochet la plupart des clubs, commencent sérieusement à s’inquiéter de cette longue et pénible relâche due aux raisons que tout le monde connait. Un avatar de plus qui vient de se greffer au fronton des équipes qui, déjà, croulaient sous moult problèmes d’ordre logistique et plus particulièrement, financiers.

Le confinement(quoique utile pour préserver la santé des citoyens )lui aussi aura un rôle négatif à jouer pour et les joueurs et le staff technique du fait que l’entrainement en solo avec un programme individuel prôné par les divers entraineurs, commence à montrer ses limites pour ne point dire qu’il commence à s’essouffler à l’orée des joueurs qui commencent à s’impatienter, sachant que la reprise du championnat n’est point à l’ordre du jour, tout en ajoutant à la confusion des dirigeants et drivers qui ne savent plus à quel saint se vouer pour la reprise du challenge ou carrément un championnat à blanc.

Pour exemple, prenons le cas du MCO qui pour le DG doublé d’entraineur qui a déjà jeté un pavé dans la mare en indiquant de facto que la solution idéale serait une saison blanche, à contrario de Mecheri, l’actuel technico qui lui, pointe son index vers une reprise du championnat durant le mois d’août, un exemple qui permet d’avoir un aperçu sur cette folle farandole qui a déjà mis la puce aux joueurs qui veulent au moins que la reprise ou une saison à mettre sous scellé, soit officielle pour pouvoir continuer le semblant d’entrainements à domicile sachant que les forêts où s’entrainaient en solo les joueurs, ont été fermées définitivement par les autorités.

Ajoutons aussi que la plupart des sociétaires des clubs doivent beaucoup d’argent qui pour l’instant, sont honorés au compte goutte, un vrai capharnaüm pour tout ce panel qui, normalement comme cela se fait ailleurs, doit être informé par des bulletins d’informations mensuels émis soit par la LNF ou même par l’auguste FAF afin de conforter et réconforter cette frange de joueurs qui se sent un peu lâché par cette nouvelle donne qui pour l’instant, entraine même nos différents championnats vers des jours sans lendemain.

A titre d’exemple, lors de la décennie noire, le championnat a fait relâche par deux fois dans le dernier virage de la compétition, tout en terminant de haute lutte ces challenges, en 1992, le championnat s’arrêtera à six journées de la fin et ce, au mois de mai et reprendra en août en sacrant le MCO champion d’Algérie. En 1993 bis répétita, le championnat calera en mai et reprendra ses droits en septembre tout en sacrant pour la deuxième fois successive le MCO .A méditer.