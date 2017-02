Doute, morosité et suspicions…

L’ancien siège de la DHA qui s’étale sur une superficie de 4.000m² au quartier de M’Dina Jdida, ne cesse à ce jour de faire l’objet de polémiques et de spéculations diverses justifiant son état d’abandon et de délaissement. Il y a quelques mois déjà, le site a été inspecté par les services techniques de la commune qui avaient conclu que cette assiette pouvait très bien accueillir le projet de construction d’un siège de l’état civil central de la ville d’Oran. Un projet mille et une fois évoqué, au gré des élus et décideurs de passage aux commandes locales de la gestion urbaine, mais qui depuis près de quinze ans est resté dans les tiroirs de l’administration. Tandis que les services de l’état civil ont été déplacés vers un hangar aménagé à grand frais dans l’enceinte même du Palais des expositions de M’Dina Jdida, le projet est resté en attente, programmé, annoncé, reporté, réactivé… puis encore une fois abandonné pour on ne sait réellement quelle raison claire et justifiée. Il est vrai que c’est l’annonce de la récupération de l’ex-hôtel Château Neuf et de sa future reconversion en siège de l’administration communale qui a perturbé les données et les prévisions, il se trouve, hélas, que ce projet d’aménagement de la carcasse de l’ex-hôtel Château Neuf, initié lui aussi depuis plus de dix ans, a connu des retards et des aléas propres à la conjoncture locale. La construction d’un siège central de l’état civil, digne de la capitale de l’ouest et de son présumé statut de métropole, allait donc connaître le même chemin des incertitudes et des grands tâtonnements. L’ancien wali d’Oran, encore lui, avait pourtant à chaque occasion, a chaque rencontre avec la société civile, insisté sur le caractère prioritaire de cette action visant à améliorer l’accueil et la qualité du service public. L’assiette de l’ancien siège de la DHA qui s’étale sur une superficie de 4.000m², pouvait en effet accueillir le projet avec l’ensemble des guichets, un espace important pour les archives. Mais ce terrain situé en plein cœur de M’Dina J’dida, ne répond peut-être pas aux normes d’organisation urbaine, en termes d’accès et de mobilité des usagers. M’Dina Jdida, quartier populaire historique, est depuis longtemps confiné dans son rôle de grand bazar commercial attirant surtout les foyers modestes venant même des wilayas voisines. Avec ses rues et ruelles encombrées, ses vendeurs et revendeurs de toutes sortes d’articles et produits propres au marché informel, n’est semble-t-il pas l’endroit idéal pour implanter un grand siège central de l’Etat civil rayonnant sur tout le territoire communal, voire toute la Wilaya. Mais à défaut de transparence et surtout de rigueur dans la conduite d’une politique urbaine avec une vision à long terme, le flou et l’improvisation permanente demeurent depuis des décennies bien ancrés sur ce terrain oranais. Malgré les efforts indéniables de quelques rares responsables élus aux commandes de la Mairie dont M. Noreredine Boukhatem qui se démène pour récupérer et rentabiliser tout le patrimoine communal, l’ambiance reste marquée par le doute, la morosité et les fatales suspicions.

Par S.Benali