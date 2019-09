Doute, pessimisme et interrogations

On a appris en début de semaine, que des travaux de réhabilitation «préliminaires» seront engagés prochainement au niveau de la Maison de la culture d’Oran, connue auparavant sous l’appellation le «PACO», Palais de la culture de la place Zeddour Brahim. Selon des sources de la Direction locale de la culture, reprises par les médias, une entreprise «spécialisée», aurait été déjà retenue et une enveloppe de 115 millions de DA a été dégagée pour entamer ces travaux qui devront être achevés en sept mois. Applaudissements.

Cette annonce devrait, en principe, être accueillie avec joie et satisfaction par tous les amoureux de l’art et de la culture à Oran qui ne cessent depuis toujours de déplorer la dégradation des structures existantes et l’aggravation du déficit forgeant sans cesse les ridicules improvisations. On se souvient que l’ex-Palais de la culture a été à un moment fort de son histoire, très actif, très fréquenté et apprécié pour ses nombreuses activités et manifestations dans divers domaines artistiques, culturels, universitaires et scientifiques. Mais l’infrastructure, victime nous dit-on d’infiltration d’eaux de ruissellement souterraines, a nécessité des travaux de renforcement des fondations et de réhabilitation des murs et des plafonds, lancés en 2009, mais qui allaient s’éterniser et condamner le site à la fermeture durant des années.

Malgré d’importants crédits consommés, plus de 30 milliards, il semble que le chantier n’a jamais pu être correctement achevé pour de sombres raisons techniques liées aux travaux sur le sous-sol de l’édifice. Initialement annoncée pour 2010, la réouverture du Palais des arts et de la culture, rétrogradé au rang de Maison de la culture, se fait donc toujours attendre. Cet ancien et magnifique édifice architectural qui abritait jadis «la Maison du Colon» durant l’occupation française, méritait pourtant beaucoup plus d’efforts et d’attention de la part des responsables en charge de la préservation du patrimoine.

L’annonce d’une nouvelle rallonge financière devant permettre, assure-t-on, la finition des travaux et la réouverture de l’ex-Palais des arts et de la culture, a été accueillie dans l’indifférence, avec même des pointes de doute, de pessimisme et de grandes interrogations sur la politique locale de promotion et d’animation de la culture dans la grande métropole oranaise…

Par S.Benali