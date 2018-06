Doute, scepticisme et graves suspicions… (2)

A l’image de Sidi El Houari, de la Calére, de Mdin Jdida, d’El Hamri, ou voire même du centre ville, bon nombre de sites urbains à Oran présentent depuis des décennies d’évidents problèmes d’aménagement, de restructuration et surtout de «consolidation» du patrimoine immobilier fragilisé par le temps et l’abandon. On sait que depuis des années, des architectes et urbanistes locaux ou même étrangers, ont souvent étudié ces zones d’habitat et proposer des interventions et des schémas d’évolution qui restaient malheureusement peu visibles et tout à fait ignorés des gouvernants de l’époque. Et tandis que les anciennes élites universitaires et véritables compétences en matière de restructuration urbaine et de préservation du patrimoine étaient exclues du débat et marginalisées, la porte est restée grande ouverte à toutes les improvisations possibles engagées à grands coup de deniers publics. En 1971, le premier projet de sauvegarde et de restructuration du quartier de Sidi El Houari et de la Place du 1er Novembre, réalisé par un ex-bureau d’études soi-disant Yougoslave, avait coûté la bagatelle de 40 millions de DA à l’époque, mais n’a jamais pu être mis en œuvre en raison des différentes contraintes sociales et des conjonctures politiques que l’on connaissait. Au début des années 80, le confortement et le ravalement de façades de quelques immeubles occupés par diverses administrations et organismes publics ne pouvait pas cacher le triste état des lieux du vieux quartier en perte d’identité urbaine et d’ancrage dans le reste de la Cité. Le vieux quartier allait au fil des décennies, perdre des repères pouvant légitimer ses valeurs urbaines historiques. A l’image de cette vieille piscine Bastrana, le plus ancien bassin nautique de la ville, qui, selon les déclarations de l’association Bel Horizon pour la défense du territoire «risque tout bonnement de disparaître». En réalité la piscine Bastrana de Sidi El Houari a disparu depuis très longtemps. Cette infrastructure sportive, qui depuis une trentaine d’années a fait l’objet de plusieurs études de réhabilitation, plutôt coûteuses, et de travaux d’aménagement aussi onéreux, est restée éternellement fermée en raison disait-on, de «l’instabilité du sol qu’elle occupe dans ce périmètre fragilisé du vieux quartier». Tous les walis de passage à Oran durant ces deux dernières décennies ont été interpellés sur la déplorable situation de cette ancienne piscine oranaise. Et tous ne pouvaient qu’annoncer une future étude et une opération de «réhabilitation» qui coûtera évidement du temps et de l’argent. La piscine Bastrana, morte, «assassinée» depuis très longtemps, sera-t-elle cette fois ressuscitée ? Tous les vieux oranais l’espèrent. Mais quand on constate qu’à l’autre bout de la ville, dans l’enceinte même de la grande université USTO, une piscine moderne d’envergure olympique, reste fermée depuis quinze ans ans pour d’obscures raisons techniques, on ne peut qu’être envahis par le doute, le scepticisme,… et les graves suspicions.

Par S.Benali