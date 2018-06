<span style='text-decoration: underline;'>Il sera épaulé par trois membres</span>:<br><span style='color:red;'>Driss Ghimouz nouveau directeur sportif des jeunes catégories</span>

L’entraîneur Driss Ghimouz a été nommé Directeur technique des jeunes catégories de l’USM Alger, a annoncé jeudi soir le club de Ligue 1 Mobilis de football.

«Driss Ghimouz a été installé mercredi comme Directeur technique sportif des jeunes catégories de l’USMA» ont indiqué les Rouge et Noir dans un communiqué diffusé sur leur site officiel, en précisant qu’il sera «épaulé dans sa mission» par trois membres. Il s’agit de Mustapha Aksouh, Mahieddine Meftah et Azzeddine Berarma, qui était entraîneur des gardiens de but de l’équipe A pendant la saison écoulée. De son côté, le coach Mohamed Mekhazni a été nommé entraîneur de la catégorie des moins de 21 ans, où il sera assisté de l’ancien latéral gauche du club, Tarek Ghoul. «D’autres entraîneurs, formateurs et éducateurs seront bientôt installés par la Direction technique sportive du club (DTS)» ont ajouté les Rouge et Noir, en précisant que le secrétaire de l’équipe (A) «Mohamed Briki exercera en parallèle le poste de Coordinateur sportif de l’équipe A», un poste qui était occupé par Mahieddine Meftah. Azzedine Rahim, quant à lui, a été nommé deuxième assistant de Thierry Froger à la tête de l’équipe (A), après Karim Khouda, où ils seront secondés par Lyès Benhaha, l’entraîneur des gardiens de but, et par le préparateur physique Adel Labani.