<span style='text-decoration: underline;'>Un corps électoral composé de 1.053.564 électeurs</span>:<br><span style='color:red;'>Du cryptage pour protéger les voix des Oranais</span>

De nouvelles mesures ont été prises à Oran pour lutter contre la fraude durant les élections présidentielles du 12 décembre, parmi les principales mesures, figure le cryptage des sacs des urnes lors de leurs transferts des centres de vote, pour protéger les voix.

Chaque bureau de vote aura 8 Pv, selon les explications de Bendaoud Abdelkader le coordinateur local de l’ANIE à Oran qui a animé une conférence de presse. “Chaque sac sera crypté, c”est une initiative appliquée uniquement à Oran pour protéger les urnes et assurer une totale transparence” dira-t-il. 3 des Pv sont cachetés, l’un sera transféré à la commission électorale présidée par un magistrat, le 2ème sera collé et le 3ème sera transféré au délégué communal de l’ANIE.

Et pour faire face aux bourrages d’urnes, les feuilles du vote ont été stockées dans la salle des glaces de la wilaya qui a été cadenassée, scellée et surveillée par les gendarmes. Notons, que plusieurs mesures ont été également prises pour faire face à l’intervention de l’administration. C’est l’ANIE qui assurera le vote cette fois-ci au niveau de 296 centres et 2425 bureaux de votes à travers les 26 communes de la wilaya dont 1272 pour les hommes et 1153 pour les femmes, où jeudi, plus d’un million d’électeurs dans la Capitale de l’ouest, seront appelés à accomplir leur devoir national. «Nous avons travaillé avec loyauté pour notre pays, nous travaillons avec courage pour surpasser quelques difficultés» dira Abdelkader Bendaoud.

Concernant le transport, la restauration, l’encadrement tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement des élections. Un Rendez-vous important pour l’avenir du pays et du peuple algérien. Le coordinateur a également répondu aux voix qui demandent la non tenue des élections et le départ du chef d’état major. “Il y a des voix qui appellent au départ du chef d’état major et du président Bensalah.

Quel sort pour le pays s’il sombre dans un vide constitutionnel. Si le président part et le chef d’état major, les soldats seront soumis directement aux ordres des chefs des régions militaires, à vous d’imaginer la suite si des confrontations éclatent entre ces chefs de régions” dira Bendaoud Abdelkader. Il a également salué les 14 membres de la délégation d’Oran de l’ANIE qui ont réalisé un grand travail depuis octobre dernier, malgré les contraintes et les difficultés rencontrées sur le terrain.