Du «GNL 16» au «J.M 2021» Aux mêmes causes,les mêmes effets

S’il fallait aujourd’hui se référer à des études et des projets d’amélioration urbaine, menés avec grand succès dans de grandes ou petites villes à travers le monde, il serait certainement plus judicieux, de regarder du côté des spécialistes contemporains, plutôt que sur les pages d’un passé colonial qui proposait certes, de beaux schémas du futur urbain, mais devenus aujourd’hui obsolètes car, inadaptés à un terrain tristement reconfiguré par des décennies de bricolages et d’improvisations manquées.

S’agissant d’améliorer et d’embellir le cadre urbain, nos «élites» et décideurs seraient mieux inspirés par les travaux de Denis Proulx, éminent urbaniste et architecte, professeur au département d’études urbaines et touristiques de l’Université de Montréal qui est l’un des meilleurs promoteurs du design urbain, en tant que processus multi professionnel, permettant de s’adresser à l’ensemble des dimensions de l’espace urbain, qu’elles soient sociales, fonctionnelles, temporelles, morphologiques ou visuelles.

L’amélioration de la ville ou de l’espace urbain existant, n’est évidemment pas à confondre, avec les stratégies d’extension et de croissance urbaine, à moyen et longs termes. Il s’agit, entre autres, du renforcement des qualités esthétiques inhérentes à un espace donné. Il se trouve, hélas, que depuis l’indépendance, la seule prépondérance de l’architecture et de la construction au pas de charge, a relégué au second plan toutes les autres composantes de l’art urbain dont le paysage, le mobilier, l’ingénierie et l’art public.

Oran a notamment connu, une prolifération de cités dortoirs, des zones d’habitat périphériques ainsi que des implantations d’infrastructures de manière anarchique, sans aucune réflexion sur l’approche globale et l’analyse visuelle des espaces. Par ailleurs, rares sont les lieux, tels qu’une rue, une place, un jardin, qui peuvent vraiment impressionner le passant ou le visiteur par un charme spécifique et procurer un sentiment de bien-être et de sérénité. Parfois, même quand la dimension historique, sociale ou patrimoniale de ces lieux, existe ou reste perceptible, la qualité esthétique et fonctionnelle de l’endroit disparaît, face à de multiples tares et carences liées au mode de gestion et de maintenance urbaine. Ce qui pénalise évidemment les efforts de «mise en tourisme» de la cité oranaise qui dispose pourtant d’un riche potentiel. Qui aujourd’hui, parmi la majorité des habitants, peut sincèrement prétendre «se sentir bien», en allant flâner en famille le long de l’ancienne promenade Létang ? Ou à travers les allées du jardin public de Mdina Jdida ? Ou encore dans les ruelles des vieux quartiers du Derb et de Sidi El Houari ? Beaucoup, parmi nos présumées «élites» et décideurs, devraient lire l’ouvrage de référence de Pierre Riboulet «Onze leçons sur la composition urbaine» (Riboulet, 1998), qui explique en quoi l’amélioration de la ville et du cadre urbain, ne peut relever que d’une seule approche, qu’elle soit esthétique, sociologique, architecturale, économique…Sauf s’il s’agit plus simplement de repeindre des façades, de rafistoler des trottoirs, de refaire le revêtement des routes les plus fréquentées et de ramasser les déchets et les détritus les plus visibles, au regard des visiteurs…Un peu comme à l’époque de la préparation de ce fameux ancien «16ème congrès mondial du GNL»…

Par S.Benali