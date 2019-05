<span style='text-decoration: underline;'>Tout s’achète et tout se mange ou presque </span>:<br><span style='color:red;'>Du pain fait maison dites-vous!</span>

Ils occupent les trottoirs des rues et des ruelles à proximité des cités ou aux alentours des marchés où tout se vend, tout s’achète et tout se mange ou presque malgré la qualité que suppose les prix de vente, sous le soleil, de pas mal d’aliments sur les trottoirs en l’absence d’hygiène indispensable pour une alimentation saine et propre.

L’on aura vu de tout genre et de tous les goûts: De la zalabya, dyouls, galettes, olives, jus, fromages, yaourts, pains, boureks, dattes, lait, mais surtout le pain ou encore la «Kasra», le pain fait maison. Malgré les prix proposés, les clients achètent de tout et ne s’en plaignent pas trop.

Et tout le monde trouve son compte dans ce type de commerce à ses risques et périls. Durant le mois de jeûne, le pain prend des couleurs et des formes les plus variées. Les boulangers redoublent d’ingéniosité pour attirer l’attention du client et susciter l’envie, voire, la frénésie d’acheter de grandes quantités qui finiront le lendemain, jetées dans les poubelles ou déposées dans de sacs en plastique au bas des immeubles et à chaque coin de rue.

Certains jeûneurs n’hésitent pas à faire de longues expéditions à la recherche du meilleur pain de la ville, de la plus succulente baguette ou de la plus tendre des galettes traditionnelles. Nombreuses sont les personnes qui rentrent, en fin de journée, chez elles, les bras chargés de pains de toute forme.

Les membres de la famille ne pouvant consommer qu’un tiers de ces quantités. Au sujet de cette habitude, nombreux sont les jeûneurs qui reconnaissent avoir agi sous l’effet de la faim et avoir cédé à la tentation, voire, à une forme de frénésie d’achat. «Je ne peux m’empêcher d’acheter du pain, à chaque fois que je passe devant une boulangerie ou un revendeur à la sauvette », reconnait Amine.

L’oranais, à l’image de la plupart des Algériens, gaspille de grandes quantités de pain sans se soucier de sa culture, des principes qui régissent la société et des préceptes de l’Islam qui lui interdissent toute forme de gaspillage.

«Jeter du pain est une manie qu’on l’on remarque tous les jours. Bizarrement, le phénomène prend une ampleur considérable durant ce mois sacré », déplore Abdelkader, un habitant du quartier du centre ville. D’autant plus que ces importantes quantités du pain achetées quotidiennement finissent par atterrir chaque jour dans les bacs à ordures posés dans les coins et recoins de la ville !