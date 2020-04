<span style='text-decoration: underline;'>Le gaspillage par temps de pandémie</span>:<br><span style='color:red;'>Du pain jeté avec les ordures ménagères</span>

Une situation qui est plus que grave, à longueur de journée et par peur ou encore par négligence, des citoyens s’approvisionnent en grande quantité de pain, une quantité dont plus de la moitié ira charger les poubelles. Mêmes les éboueurs ont relevé ce phénomène qui, par temps de crise, s’est accentué. En effet, ils mettront également le point sur le fait que d’importantes quantités de pain sont mélangées aux ordures ménagères et jetées.

Fort heureusement que ce n’est pas tout le monde qui agit de la sorte. Rencontré au niveau d’une boulangerie, un père de famille sortant avec un grand sachet de pain, dira ne faire qu’un achat de pain 2 fois par semaine, « je le mets au congélateur et on le sort selon la quantité que l’on doit consommer, je ne permettrai pas à ma famille de gaspiller, comme on l’appelle, l’aliment du pauvre ».

Toutefois, si ce père de famille ou un autre a compris comment gérer cette situation, on assiste encore à ce gaspillage qui, dirions-nous, prends de l’ampleur. Entre la spéculation de produits alimentaires de première nécessité et le gaspillage, il nous faut plus que des campagnes de sensibilisation pour expliquer l’ampleur de ce fléau. Selon des chiffres avancés lors de rencontres ayant rassemblé plusieurs directions dont celle du commerce, on saura que notre pays est importateur de blé. Un énorme budget y est consacré.

Et avec une consommation quotidienne de prés de 50 millions de baguettes de pain, sachant que ce sont entre 5 à 10 millions qui atterrissent aux ordures. Des chiffres choquants au vu du coût et de la pauvreté qui sévit dans le monde. Est-ce de l’inconscience sachant que le « SMIG» algérien est loin de couvrir les dépenses d’une famille, on continue à assister à ce phénomène, surtout actuellement.

F.Abdelkrim