<span style='text-decoration: underline;'>Séparation à l’amiable entre Moez et l’USMBA </span>:<br><span style='color:red;'>Du pain sur la planche pour Chérif El Ouazzani</span>

Enfin, et après de longues heures d’attente, l’ex entraineur El Moez Bouakkaz a résilié, à l’amiable, son contrat avec le club phare de la Mekerra.

La réunion entre les dirigeants de la SSPA/USMBA et Bouakkaz s’est déroulée, en fin de journée d’avant-hier samedi. En réalisant cinq points seulement sur les 24 possibles et une avant-dernière place de relégable, Moez a suscité l’ire des supporters d’El Khadra, ainsi que ce groupe nommé ‘Dahka’ des vieux retraités, qui l’ont amené et ont chassé les piliers de l’équipe, qui a gagné la coupe d’Algérie, à l’instar des Ben Abderrahmane, Toual et Bouguelmouna. Cette résiliation de contrat est synonyme du retour du coach, Chérif El Ouazzani Si Tahar, qui donna son accord pour driver l’USMBA, mardi passé. A ce titre, un grand chantier attend l’ex vainqueur de la coupe d’Afrique des nations en 1990 et ex milieu du MCO. D’abord, un remaniement au niveau du staff technique est souhaité, car l’ancien staff a failli à sa mission, tant sur le plan tactique, que sur l’aspect physique constaté, lors des neuf premiers matchs du club. Pour Chérif El Ouazzani, qui accuse ces vieux d’avoir semé la zizanie, juste après la consécration du premier mai dernier, il est temps de préparer la prochaine joute contre l’USM Alger à Bel Abbés, pour la mise à jour de la sixième journée prévue vendredi prochain. Signalons enfin, le retour du secrétaire Moulay Addour, après le scandale du premier match, suite à la perte des licences de Tabti et Achour.

B. Didéne