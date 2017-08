<span style='text-decoration: underline;'>Abdelwahid Temmar a pris ses fonctions hier </span>:<br><span style='color:red;'>Du pain sur la planche pour le nouveau ministre de l’Habitat</span>

Le nouveau ministre l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar qui a succédé à Youcef Cherfa lors du dernier remaniement ministériel, aura du pain sur la planche.

Le nouveau responsable à la tête du département de l’habitat qui a pris officiellement ses fonctions hier, est au courant de la difficile mission qu’il aura à mener dans un secteur difficile. Il doit gérer le problème des retards enregistrés dans la réalisation et l’attribution des logements AADL notamment. La lutte contre l’habitat précaire et l’éradication des bidonvilles s’inscrivent également dans l’agenda du nouveau ministre.

En effet, lors d’une cérémonie organisée hier, Abdelwahid Temmar qui avait occupé le poste de wali de Mostaganem, a pris ses fonctions à la tête du département de l’Habitat. Le nouveau ministre a affirmé être honoré de sa nomination par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika à la tête de ce département ministériel «sensible» et à «multiples volets».

«J’espère, tel mon prédécesseur, pouvoir imposer mon empreinte (dans ce département ministériel)», a déclaré M. Temmar en ajoutant que sa manière de procéder sera certes, différente mais visera les mêmes objectifs. Pour sa part, M.Chorfa s’est dit honoré par son passage à la tête du ministère de l’Habitat et souhaite à son successeur le succès. «Je remercie le président de la République pour avoir placé sa confiance en ma personne» a-t-il déclaré lors la cérémonie de passation. M. Temmar a précisé que le programme à suivre sera celui du Président de la République et se calquera sur les objectifs de son gouvernement. «Les objectifs du département sont tracés et sont les mêmes, c’est la manière de les réaliser qui diffère d’un ministre à l’autre» a-t-il ajouté lors d’un point de presse en marge de la cérémonie notant au passage qu’après cette installation, il compte tenir des ateliers de travail et des réunions avec les cadres et responsables du secteur en vue de tracer une feuille de route et un agenda pour définir ainsi la manière de procéder. En réponse à une question sur l’importance qu’il accordera aux différentes formules de

logements prévues par le Président de la République au profit des citoyens, le nouveau ministre a tenu à préciser qu’il est important de ne pas concentrer toute l’attention sur l’AADL. Il a également estimé que, s’agissant du ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, qui est un «département grand et lourd» vu les responsabilités qui lui incombent, l’urbanisme doit compter autant que le volet Habitat. «Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement des villes et l’embellissement de nos villes» a-t-il continué. Par ailleurs, M. Temmar compte axer sur l’information et organiser des rencontres avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au profit des citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux a-t-il déclaré. Il est à rappeler enfin, qu’avant sa nomination, M. Temmar occupait le poste de wali de Mostaganem depuis l’année 2015. Le nouveau ministre est né le 5 avril 1965 et a obtenu un baccalauréat en sciences exactes. Diplômé des études supérieures, Il est architecte d’Etat spécialisé en urbanisme et a rejoint le secteur de l’Habitat en 1988 où il a occupé plusieurs postes de responsabilité. M. Temmar a occupé, notamment, le poste de directeur d’urbanisme dans la wilaya d’Oran et au ministère de l’Habitat. Il a également occupé le poste d’inspecteur régional d’urbanisme puis directeur général d’urbanisation et d’architecture.