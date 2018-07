<span style='text-decoration: underline;'>USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>Du pain sur la planche pour Moez</span>

C’est après une semaine du début des entrainements, qu’on a constaté, avant-hier lundi, que les choses n’allaient pas bien.

Si certains opportunistes « écrivent » que tout va bien, la réalité est toute autre sur le terrain, où plusieurs anomalies ont été constatées, dès notre arrivée au centre, des jeunes talents s’entrainent dans l’équipe de l’USM Bel Abbés. En l’absence du nouveau DG de la SSPA/USMBA, Mustapha Arbaoui, c’est presque le laisser aller au sein de la formation, qui déjà est arrivée tardivement, avec près d’une heure de retard, pour la séance de ce lundi. Puis, c’est le passage direct et à « la va vite », à l’entame de l’entrainement, pour près d’une trentaine de joueurs présents sur le terrain. Si les Seguer, Lagraâ, Achour, Ghoul, Kheda?ria, Zerrouki, Labani et Benayad ont répondu présents, le milieu Abdelkrim Zouari était à sa première séance, d’autres, surtout des titulaires, qui forment l’ossature de l’équipe, tels Tabti, Bounoua, Khali et Lamara sont toujours en vacances. La raison de leur absence est liée à leurs dus non encore réglés. « Mon effectif est incomplet, et cela dure depuis une semaine. Il faut que l’administration fasse quelque chose », dira Moez. Une vérité qui montre une certaine « passivité » de la part du staff technique et de l’administration, occupée à organiser des comités de supporters, au lieu d’être près du club. Autre problème, celui des arriérés des anciens joueurs d’El Khadra, qui ont signé dans des équipes de DII et DI, mais ne veulent pas céder, et réclament leurs dus de la saison passée. Ce qui fait, que les futures rentrées financières iront directement dans les comptes des créanciers. Et ça va coûter des milliards de centimes, ce qui compliquera l’opération du règlement des salaires des nouveaux, tels Benayad, Kheda?ria, Achour et Guebli. Il faut dire que cette entame est ratée, pour l’entraineur Bouakkaz, qui annonce le départ pour le stage de Tunisie lundi prochain. A savoir aussi, que l’USMBA a encore deux licences de joueurs. Car on assiste à un ensemble de joueurs, venus de nulle part tester leurs chances, dont le retour de l’attaquant Bekakcha, qui souhaite être retenu par Moez. On fait de la prospection à l’amateurisme, alors que des talents de la wilaya sont marginalisés. On refuse l’attaquant du CRB Ben Badis, Mbari, comme nous l’a indiqué, Kada Youcefi et on a perdu Messoudi, qui est allé de l’ORC Boukhanéfis au MCA, puisqu’il fut retenu par le coach Bernard Casoni. A priori, on est loin de l’ère du sérieux de Chérif El Ouazzani… et le futur reste inquiétant.

B. Didène