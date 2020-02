Les walis sont entrés hier, dans le vif du sujet, les instructions et les orientations du président de la République ont certainement plané sur tous les ateliers de travail au Centre international des conférences. L’épisode du premier jour de la réunion des Walis et le discours assez ferme, du reste, du chef de l’Etat, annoncent, faut-il le souligner, un véritable virage dans le mode de gouvernance. Le président n’a pas eu tort en insistant sur le fait que les attentes des citoyens sont nombreuses et leur prise en charge est une nécessité de l’heure. En plusieurs années d’une gouvernance pas très rigoureuse, les problèmes se sont accumulés, sans que les Walis n’aient pu trouver un moyen d’en solutionner au moins une partie.

Les wilayas en Algérie, composée chacune, faut-il le rappeler, de nombreuses communes, souffrent de plusieurs tares, à commencer par la raréfaction presque systématique des finances au niveau des Assemblées communales. La vraie problématique qui pointe du doigt la gouvernance, tient justement dans le fait que la grande majorité des APC vivent, avec des budgets ridicules et leurs premiers responsables se débattent, tout le long de leur mandat, dans des considérations souvent éloignées de leur mission véritables. Que peut faire le wali lorsque ses partenaires à l’échelle de la commune ont la tête ailleurs que dans la gestion de leurs territoires ? Cette interrogation n’absout pas le wali de ses responsabilités à l’endroit des citoyens vivant dans des communes déshéritées. Il revient justement de ses prérogatives de créer les conditions d’une bonne animation de ces territoires. Le wali doit être ingénieux, un homme d’idée, en somme.

Mais pour l’heure, la réalité est loin d’être reluisante, on en est arrivé dans une bonne partie des wilayas, à ce que les élus et les hauts fonctionnaires passent leur temps à fuir le citoyen qui s’installent dans la logique des prisonniers qui comptent à rebours les jours qui leur restent à la tête de la commune ou de la wilaya. C’est précisément cette mentalité qu’il va falloir changer. Il est important pour le développement harmonieux de toute la Nation, qu’à échelon des responsables locaux, on ait, une bonne fois pour toute, un véritable état d’esprit.

De managers. C’est le vœu exprimé avant-hier, par le chef de l’Etat et c’est aussi l’espoir nourri par les 43 millions d’Algériens.

Par Nabil.G