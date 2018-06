Après la polémique entre Bonatrio et le ministère des Affaires religieuses sur l’apparition du Croissant lunaire de l’Aid El Fitr, l’opinion nationale est en attente du communiqué de l’Association Sirius, qui fait autorité en matière de prévision du Ramadhan et de l’Aid El Fitr. Il faut dire que depuis le temps que l’association «lutte» pour convaincre les Algériens du caractère scientifique de ses observations, elle a fini par gagner ses galons. Il faut dire qu’ils n’ont pas mal galéré par le passé. Ils annonçaient un Ramadhan de trente jours, il s’en trouvait toujours un membre d’un des quarante huit comités d’observation du ministère des Affaires religieuses pour voir le Croissant de lune de l’Aïd un jour avant ou un jour après. Les scientifiques avaient beau crier à qui voulait les entendre que l’on ne pouvait pas démentir un fait scientifique établi par la déclaration d’un seul individu. Rien n’y faisait. C’était toujours la parole du «témoin» qui l’emportait sur celle de l’association. Cela dit, il est une constante à cette période du mois sacré, Sirius ou pas, c’est le traditionnel compte à rebours, lequel a un effet dévastateur sur la productivité des Algériens. Il est clair, et une sérieuse étude l’a confirmé, la concentration a tendance à baisser et c’est à cette période du mois sacré que l’on compte le plus d’accidents de la circulation. C’est justement là que devrait intervenir tout sens religieux qu’est censé prendre le mois de Ramadhan. Chaque jeû- neur doit chercher en lui-même la solution à cette problématique passagère, à savoir, demeurer un citoyen utile à son pays et à sa socié- té, dans les conditions de l’abstinence. C’est là un exercice spirituel et c’est toute la signification du mois sacré. Cette situation s’impose, bien entendu, à tout un chacun. Manœuvre, contremaître, ministres…enfin tout le monde est logé à la même enseigne face au défi de la spiritualité. On pourrait estimer que cette spiritualité n’est pas quantifiable et ne sert pas à grand chose en ces temps de mondialisation. En réponse à ce genre d’assertion, il suffit de rappeler que le retour aux valeurs constitue le premier et meilleur levier de la relance d’une nation. Le Japon, pour ne citer que l’exemple le plus en vue, illustre assez bien l’importance de cette dimension humaine, mais très essentiel pour la collectivité. Les dix derniers jours du Ramadhan sont, en soi, une opportunité qui revient chaque année pour amener les Algériens à ouvrir vé- ritablement les yeux, s’éloigner de l’obscurantisme stérile et entrer dans l’universalité par la bonne porte