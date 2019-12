Les développements récents sur la scène libyenne mettent clairement en évidence la fragilité de la région du Maghreb. En effet, l’absence de toute structure digne de ce nom, à même de recentrer les questions déterminantes autour de l’intérêt de la région, en priorité, a amené un chef d’Etat étranger à décider unilatéralement de plonger deux pays au moins de l’incertitude sécuritaire. Il faut savoir que la déclaration d’Erdogan de poster des militaires turcs en Libye a ceci de malheureux est qu’elle met l’Algérie et la Tunisie en état d’urgence sécuritaire à leurs frontières avec la Libye. C’est là un facteur de fragilisation supplémentaire d’une région qui n’a pas réussi son intégration politique et économique.

Pourtant, toutes les raisons objectives militent en faveur d’un bloc soudé et solidaire. Si les cinq pays du Maghreb avaient construit un système solidaire d’aide clairement formulé par les responsables de ces pays en matière économique et sécuritaire, ils auraient, bien avant la déferlante contre-révolutionnaire, cimenter l’unité maghrébine. Des responsables véritablement à l’écoute et tout à fait disposés à apporter l’expérience et l’expertise des cadres de l’ensemble Maghrébin auraient ouvert une réelle opportunité aux peuples de la région d’éviter des épisodes douloureux, à l’image de ce que traverse présentement le peuple libyen.

L’absence d’un socle politique et économique qui viendrait donner du sens à la profondeur civilisationnelle de la région, met celle-ci dans une posture assez peu digne. Et pour cause, et l’histoire récente le prouve quotidiennement, les aides européennes et moyen-orientales sont toujours assorties de certaines conditions qui, au final, mettent les gouvernements des pays dans une situation conflictuelle avec leurs propres sociétés. Ce n’est pas ce que cherchent les peuples de la région. Il faut dire, à ce propos, que les «révolutions» maghrébines et leurs conséquences sur le terrain ont mis les responsables de la région devant une situation inédite qui les obligent, à travers une coopération intra-région, à trouver des solutions aux nouveaux problèmes générés par les changements brutaux dans les régimes.

La réaction des dirigeants algériens et tunisiens est salutaire au sens où elle donne une nouvelle chance historique au Maghreb de s’unir sans intervention étrangère. Cela dit, nous n’en sommes qu’au début de ce nouveau processus. Rien n’est encore acquis. Il faut que les Marocains et les Mauritaniens sachent que leur intérêt est dans le soutien de la position des pays frontaliers de la Libye. Quant aux Libyens, ils doivent absolument éviter toute ingérence. Qu’ils prennent exemple sur les Algériens et les Tunisiens.

Par Nabil.G