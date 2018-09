<span style='text-decoration: underline;'>APC d’Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Duel à distance entre le maire et son Secrétaire Général</span>

L’état de délabrement dans lequel plonge chaque jour la commune d’Aïn El Türck, est l’illustration parfaite de la décadence qui sévit au sein de l’APC, caractérisée par un duel à distance entre le maire et son subordonné, le Secrétaire Général de l’APC qui depuis longtemps, a tranché en optant pour le groupe d’élus opposés au président de l’APC.

Les rues de Ain El Türck ne se délectent plus de ce feuilleton, devenu un secret de polichinelle pour le citoyen lambda qui connait désormais les déclarations des uns et des autres jusqu’à leurs pensées.

Il faut dire que les deux parties en conflit, et particulièrement celle opposée au maire Smara Abdennour, tentent d’exploiter à fond les espaces publics pour véhiculer leurs allégations et diatribes, à défaut de trouver un support médiatique. Le cordon ombilical semble en effet être définitivement rompu entre le maire et le SG de l’APC, les rapports se limitant au minimum requis. Le désaccord a été révélé à plusieurs occasions et plus particulièrement ce 20 Août dernier lors de la célébration de la journée du moudjahid. Pendant que le maire assistait à la cérémonie à la place du 20 Août, le SG de l’APC et le groupe d’élus dissidents se trouvaient au siège des moudjahidines pour la cérémonie officielle entachée d’anecdotes telle que l’omission de l’entonnement de l’hymne national.

Cette injonction du SG de l’APC et de ses partisans ne fera que renforcer la conviction du maire quant au parti pris de son subordonné. Un autre incident afférent à une défaillance technique dans le service des cartes d’identités numériques, temporairement en panne, creusera définitivement le fossé entre les deux désormais «rivaux», obligeant le maire Smara Abdennour à réclamer à l’administration générale l’affectation d’un nouveau SG en remplacement de l’actuel. La requête n’ayant pas été suivie d’effets, ou pas encore selon certaines sources, le SG se sentira renforcé dans ses convictions d’être un «intouchable», comme la rumeur largement véhiculée par la rue. Une situation qui frise le ridicule, relève la majorité des citoyens à Ain El Türck, « car non seulement plus personne n’est intouchable en Algérie avec cette cascade de limogeages qui touchent les hautes sphères du pouvoir et des personnages que l’on pensait être au-dessus de la loi », soutiennent-ils tout en s’interrogeant sur le pourquoi de ce bras de fer.

« Il n’y aurait pas une telle animosité, si d’importants intérêts n’étaient pas en jeu», diront ces mêmes observateurs locaux. Il est à croire que les hostilités au sein de l’assemblée populaire d’Ain El Türck, aussitôt installée et que rien ne présageait -puisque le FLN, dont était issu le maire avant sa radiation était majoritaire-, avaient débuté quelques mois après, et ce lorsque éclatera l’affaire de la coopérative immobilière « El Bahia », suivie de près du scandale de la double disparition des registres administratifs de conformité et celui dans lequel étaient consignées les demandes de régularisation foncière dans le cadre de la loi 08/15.Cette seconde affaire, traduite par une plainte judiciaire du maire, se trouve actuellement devant la justice avec l’audition d’un certain nombre d’élus de l’ancienne assemblée, d’un promoteur immobilier établi à Ain El Türck, aux côtés d’autres personnes. Est-ce cela les raisons à l’origine du déclenchement des violentes hostilités qui paralysent pratiquement la bonne marche de l’APC et le délaissement des affaires citoyennes ?

La question reste posée, car il faut souligner que la gestion se fait au jour le jour. Pourtant, lors d’une des visites du Wali d’Oran, M Chérifi Mouloud dans la commune d’Ain El Türck, celui-ci avait sommé le SG de l’APC et par-delà les élus réfractaires, d’apporter assistance au maire afin de surmonter les problèmes quotidiens de la commune et des citoyens. Et Dieu seul sait que les problèmes sont nombreux.

Sauf que l’égo des uns et des autres fait en sorte que l’on s’intéresse à ce qui se dit dans les cafés et non aux préoccupations des citoyens. Pris en otage, le citoyen qui n’ose même plus se rapprocher de son administration de crainte de se faire rabrouer et essuyer la colère des responsables, prend son mal en patience, tout en cultivant l’espoir de voir l’intervention des pouvoirs publics, seuls à même de mettre fin à cette cacophonie qui défraie la chronique. Déjà que l’héritage légué par l’assemblée sortante est difficile à gérer et pour cause ! Pratiquement, chaque dossier est une bombe à retardement : locaux commerciaux destinés aux jeunes chômeurs, étals de marché pas encore distribués, biens communaux « sortis » du sommier de consistance, deux projets des 360 et 220 logements sociaux d’El Bahia ( le premier ayant connu un arrêt de chantier de 04 ans, le second, se trouve encore à l’état embryonnaire), projets d’aménagements de la place du 5 juillet, gel des projets de réalisation des dispensaires de St Roch et de Cap Falcon.

S’il faudra ajouter à tous ces ingrédients, les conflits d’intérêts et les sautes d’humeur des uns et des autres, il devient évident que cela a un impact dramatique et conséquent sur le bon fonctionnement de l’institution Etatique, avec tout ce que cela suppose comme victimes probables parmi la population juvénile, confrontée à une précarité des plus cruelles et n’ayant souvent d’autre choix que de risquer sa vie en mer. Ceci pour dire la responsabilité qui incombe à ceux qui président à la destinée de toute une population.