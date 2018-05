<span style='text-decoration: underline;'>ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>Dure fin de parcours pour El Djemia</span>

Suite à ses contreperformances, dont la dernière en déplacement face à Batna, la formation asémiste se retrouve à quatre points du premier relégable à savoir le GC Mascara et le CA Batna.

Les vert et blanc d’El Djemia, flirtent dangereusement avec la zone rouge et jouent avec le feu, à seulement trois journées de la fin du challenge.

En effet, ils auront à affronter le samedi prochain, la JSMS à domicile, le MCS en déplacement et enfin accueilleront le RCK pour leur dernière rencontre. La série de cinq matchs sans victoires et les problèmes multiples qui minent l’équipe, ont mis à plat le moral des joueurs qui ne sont pas prêts à relever la tête.

Dans l’entourage du club et chez les quelques inconditionnels, on redoute un relâchement total des joueurs qui pourrait avoir des conséquences regrettables. La reprise des entraînements, a été timide et plus marquée par la récupération. Le staff technique devra axer son travail sur le volet psychologique, pour tenter de pousser les joueurs un sursaut d’orgueil, à commencer par ce prochain match à domicile face à Skikda. Louafi est devant le problème de nombreuses défections qui pourrait être préjudiciable pour l’équipe. Les camarades de Youcef Yacine, n’auront désormais plus droit à l’erreur et surtout appelés à renouer avec le succès, tout en espérant que leur adversaire du jour ne soit pas déterminé à repartir de Bouakeul avec un résultat probant. Le moins que l’on puisse dire, un résultat, autre que la victoire, remettra bien en cause l’avenir de l’équipe. Les Masmoudi et consorts, sont donc plus que jamais appelés à cravacher dur, pour assurer leur maintien durant le reste du parcours. Il faut le dire, les prochains matchs qui restent à disputer par le team de Medina Jadida, dans cette dernière ligne droite, seront difficiles pour Louafi et son équipe. Dure sera la mission des asémistes qui montrent de mauvais signes. Le responsable technique asémiste, est dans l’embarras et ne semble pas trouver des solutions car, devant travailler avec un effectif réduit. Les clignotants sont au rouge et on devra se ressaisir au plus vite. Louafi devra user de tout son savoir faire pour tenter de remettre l’équipe sur les rails. Les dirigeants sont aussi appelés à se mobiliser, assainir la situation des joueurs et pour les règlements de toutes les choses dont est confrontée la troupe.