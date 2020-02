<span style='text-decoration: underline;'>Sport</span>:<br><span style='color:red;'>Dziri sollicité par quatre clubs mais reste «indécis»</span>

L’entraîneur Dziri Billel, fraîchement démissionnaire de la barre technique de l’USM Alger, a indiqué vendredi avoir été sollicité par quatre clubs, dont deux de la Ligue 1, mais se dit «indécis» à l’idée de reprendre une autre équipe.

«J’ai été contacté par quatre clubs, dont deux de l’élite, mais à vrai dire, je n’ai rien encore décidé. Il y’a une possibilité que je m’engage avec une autre formation, comme il est probable de rester sans club jusqu’à la fin de l’exercice. Pour le moment, je suis en train de me reposer avant de trancher», a indiqué l’ancien capitaine de l’USMA sur les ondes de la radio nationale. Dziri Billel, arrivé sur le banc de l’USMA en juillet 2019, a résilié son contrat à l’amiable, à l’issue de la défaite concédée dans le derby face au MC Alger (0-1), lundi au stade olympique du 5-juillet. Le club algérois n’a pris qu’un seul point en quatre rencontres, depuis le début de la phase retour. «J’ai tiré le maximum du groupe, mais il fallait bien se retirer, car j’ai senti que je ne pouvais pas encore donner plus. Je préfère laisser ma place à un autre entraîneur pour apporter un plus. J’ai pris les commandes dans des conditions assez difficiles, les joueurs sont à féliciter car il se sont donnés à 200%», a-t-il ajouté, estimant que «le départ durant l’intersaison de plusieurs cadors a sérieusement déstabilisé l’équipe qui est en phase de reconstruction». Pour le remplacer, la direction du club a annoncé mercredi soir avoir trouvé «un accord officiel» avec Abdelkrim Bira, avant que ce dernier ne renonce jeudi à l’idée de diriger le club phare de Soustara pour «des raisons personnelles». L’USM Alger, éliminée en 16es de finale de la Coupe d’Algérie en déplacement face à l’ASM Oran (1-0), occupe la 9e place au classement de Ligue 1 en compagnie du Paradou AC avec 25 points chacun, à la veille de la 20e journée. Les «rouge et noir» effectueront samedi un déplacement périlleux à Béchar pour affronter la JS Saoura.