<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis (23e journée) </span>:<br><span style='color:red;'>/e leader NC Magra creuse l’écart</span>

Le NC Magra, leader de la Ligue 2 Mobilis de football, a provisoirement creusé l’écart à cinq points sur son premier poursuivant au classement général, le WA Tlemcen, après sa courte mais précieuse victoire sur la lanterne-rouge USM Blida (1-0), au moment où l’autre sérieux candidat à l’accession, l’US Biskra a essuyé une défaite inattendue chez le MC Saïda (2-0).

Le NCM a buté sur une coriace équipe blidéenne, ayant bien résisté jusqu’à la 51′, avant de céder devant Ziouèche, auteur de l’unique but de cette rencontre. Un court mais précieux succès, qui permet au leader de porter son capital à 43 unités, soit avec cinq longueurs d’avance sur le Dauphin WA Tlemcen, qui cependant compte un match en moins, puisqu’il se déplace samedi chez le RC Relizane, en match derby, considéré comme l’un des duels au sommet de cette 23e journée. De son côté, l’US Biskra a laissé filer de précieux points dans la course à l’accession, en s’inclinant (2-0) chez le mal classé MC Saïda, ayant trouvé le chemin des filets grâce à Benayada (24′) et Sayahi (41′). Une défaite qui maintient l’USB à la 3 place, avec 37 points, au moment où le MCS réalise une des bonnes affaires du jour, en se hissant à la 12e place, avec 26 unités. En revanche, la JSM Skikda a été moins chanceuse, puisque malgré l’avantage du terrain et le soutien du public, elle s’est contentée du partage des points avec l’Amel Boussaâda (1-1). Pourtant, les choses avaient relativement bien commencé pour l’équipe locale, ayant ouvert le score dès 10′ par l’intermédiaire de Batrouni, avant de fléchir et de concéder l’égalisation devant Touil (58′). Un score de parité qui n’arrange aucune des deux équipes, car elles restent dans le ventre mou du classement, avec seulement quelques longueurs d’avance sur les premiers relégables. En effet, l’ABS reste 8e avec 32 unités, alors que la JSMS pointe juste derrière (10e /30 pts). Les matchs de vendredi se son clôturés par le duel MC El Eulma – ASM Oran, entre le 5e qui recevait le 14e, et cette rencontre s’est terminée sur le score de zéro partout. Le MCEE reste 3e avec l’US Biskra et l’ASO Chlef, avec 37 unités pour chaque club, alors que l’ASMO est toujours premier relégable, a égalité de points avec l’USM El Harrach, à savoir, 22 unités pour chaque formation. Les trois matchs restants de cette 23e journée se joueront le 26 février courant et le 19 mars prochain, suivant la dernière programmation de la Ligue de football professionnel (LFP). USM El Harrach – RC Kouba et JSM Béjaïa – ASO Chlef se joueront le 26 février, respectivement à 15h00 et à 17h00, alors qu’ES Mostaganem – USM Annaba a été programmé le 19 mars, à 16h00.