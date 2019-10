<span style='text-decoration: underline;'>Béjaia</span>:<br><span style='color:red;'>Eboulement sans gravité au tunnel d’Aokas</span>

Un éboulement rocheux sans gravité a été déploré, samedi en fin de matinée, à hauteur de l’entrée ouest du tunnel d’Aokas, à 18 km à l’Est de Bejaia, provoquant la fermeture de l’ouvrage mais sans faire de victimes, apprend-t-on de sources locales. L’incident a été provoqué suite au décrochage d’un rocher d’une falaise mitoyenne dont le roulement a précipité une chute de pierre sur l’entrée du tunnel dont l’issue commande l’entrée vers Aokas et la région orientale de la wilaya ainsi que l’accès à la grotte féérique éponyme. Tout le trafic automobile s’y déroulant a été balancé pour sa part sur l’autre tunnel contigu, construit en 2019 en prévision de ce type d’incident et pour fluidifier tout cet axe routier relevant de la RN.09 (Bejaia-Sétif) et qui accueille par moins de 40.000 véhicules/jour.