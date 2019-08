<span style='text-decoration: underline;'>Débat des militantes du P.R.D</span>:<br><span style='color:red;'>Echange de vues sur le passé et le futur</span>

Les militantes du parti, Parti du Renouveau démocratique que préside le docteur Tayebi Assir, se sont rassemblé ce jeudi pour un débat d’échange de points de vues, sur le passé du système et du renouveau de l’avenir.

Cette réunion était présidée par la dynamique madame Oukasli Fatima secrétaire nationale du parti (PRD), qui a dirigé les débats entourée des dames Kour Bouchera –Conseil familial et éducatif militante du parti –Yahiaoui Nadia présidente d’association –Mir Karima artisanat –Dadouche Hayat –Ouhmara Amina avocate à la cour d’Oran «Doctoresse Kechoud Mounia médecin spécialiste –Mansouri Aicha fonctionnaire à la Direction de l’environnement. Ces débats au niveau de la base, peuvent amener beaucoup de suggestions à même de rectifier la ligne suivie dans le passé et de proposer des solutions venant de la base (citoyenne).

Aussi, chaque invité à ce débat, a pu donner son point de vue de la situation vécue et à venir, mais l’ensemble des présents opte pour un débat constructif, tenant compte des erreurs du passé et des réalisations positives. Plusieurs oratrices ont soulevé les bonnes choses faites (durant le début du mandat de l’ancien président Bouteflika.

D’autres suggèrent la mise en retraite du parti FLN, qui disent-elles, a assez fait et critiquent le comportement de ses nouveaux militants FLN qui ne font pas honneur au cycle historique et aux personnages historiques qui ont créé le FLN. D’autres parlent de revoir la copie du «Destour», mais toutes sont d’accord pour aller doucement mais sûrement vers un changement tout en étant unis. L’Algérie a donné une bonne image lors du «Hirak» pour une révolution pacifique dans l’intérêt du peuple et de l’Algérie. Ainsi, madame Oukasli Fatima, nous communique que plusieurs réunions-débats sont programmées dans les jours à venir où elles seront animées par le président du parti et les militants afin de faire connaître la portée de ce nouveau parti du renouveau qui semble être dirigé par d’honorables et humbles militants sincères, qui aiment l’Algérie.

Adda.B