<span style='text-decoration: underline;'>﻿Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Echanges de vœux de l’Aïd El Kébir et exhortation à l’effort collectif</span>

Comme à l’accoutumée, avant-hier dans l’après-midi, une cérémonie d’échange de vœux a été organisée à la salle du Cabinet de la wilaya par le secrétaire général.

A rappeler que la wilaya est sans wali depuis quinze jours, suite à la nomination de Mr Temmar Abdelwahid comme ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville. Ainsi, le Sg de la wilaya, le P/APW, les autorités civiles et militaires, des élus (APC-APW-APN Sénat), des directeurs de l’éxcécutif, des représentants du mouvement associatif, des gens du culte, ont échangé des vœux à l’occasion de l’Aid el Kébir. Prenant la parole, le Sg de la wilaya a tout d’abord rappelé à l’assistance que si nous avons passé dans la joie et l’allégresse l’Aïd, fête du pardon, de l’entraide et de la tolérance, c’est grâce aux forces de sécurité tous corps confondus et à l’armée nationale populaire qui déploient jour et nuit, de gigantesques efforts pour assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. C’est aussi, l’effort collectif de tous (responsables fonctionnaires, élus mouvement associatif et citoyens), doit être programmatique pour être associé à celui des services de sécurité pour mieux renforcer leurs actions selon le Sg.

Pour celui-ci, la vigilance doit être de rigueur pour déjouer toute tentative de déstabilisation. Les deux policiers morts en héros à Tiaret, évitant un carnage la veille de l’Aïd, ont été évoqués par le Sg qui n’a pas manqué d’exhorter l’assistance à plus d’efforts pour réussir la bataille de développement durable.

Charef.N