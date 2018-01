<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Echauffourées entre des travailleurs algériens et africains</span>

Des échauffourées ont éclaté, dans la nuit de lundi à mardi, entre des ouvriers algériens et de différentes nationalités africaines dans un chantier de réalisation de logements dans la ville nouvelle de Bouinan (est de Blida), faisant plusieurs blessés de divers degrés, a appris l’APS auprès de la Protection civile. Les agents de la Protection civile de la daïra de Bouinan sont intervenus vers 23h00 pour apporter secours à des personnes présentant différentes blessures suite à une rixe entre des ouvriers issus de pays africains et des Algériens à l’intérieur même du chantier de construction de 3.100 logements, confié à une entreprise turque, précise la même source. Le directeur de wilaya de la Santé et de la Population (DSP), Mohamed Djamii a indiqué à l’APS que des blessés sont gardés en observation dans le service des urgences médicales du CHU Frantz Fanon et que d’autres blessés ont été pris en charge dans le secteur sanitaire de Bouinan. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce grave incident.