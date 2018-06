Échecs et balbutiements

On ne dénoncera jamais assez le laxisme et l’incompétence ayant conduit à des inepties urbaines indignes du statut de métropole tant rêvé et espéré pour la ville d’Oran. On se souvient de ce premier point de vente, certes illicite, de belles voitures d’occasion, des véhicules presque neufs et des berlines de grandes marques, qui est resté longtemps implanté au cœur de la ville, juste en face de l’entrée ouest du marché Michelet. Selon un ancien courtier aujourd’hui «à la retraite», les vendeurs de véhicules du marché Michelet auraient été à un certain moment invités par des responsables locaux de l’époque, à quitter le marché Michelet pour aller rejoindre en toute impunité leurs collègues courtiers installés depuis plus longtemps le long de cette avenue située au quartier de l’Hippodrome, entre St Eugène et les Castors. Un endroit privilégié par les acheteurs potentiels et vendeurs de voitures d’occasion venus parfois des wilayas environnantes et qui n’avaient plus à se rendre au centre-ville encombré par la circulation pour régler leurs affaires. Ce marché «illicite» allait donc fonctionner sans grand bruit, durant plus de trois décennies, jusqu’au jour où des commerçants et riverains, pénalisés, disent-ils, par les nuisances du marché et surtout «le stationnement confisqué», sont montés au créneau de la contestation pour dénoncer «le chaos et l’anarchie». Mais en même temps on pourrait s’interroger sur la «légitimité» de tous ces commerces, allant des matériaux de constructions à la ferronnerie, implantés dans cette zone d’habitat dite résidentielle, qui a depuis longtemps perdu son calme et sa propreté. Avec la délocalisation, ou plutôt l’interdiction, du vieux marché de vieilles voitures de tout temps implanté au quartier El Hamri, près du stade Zabana, ce marché de l’Hippodrome allait devenir le seul endroit ouvert à cette activité commerciale, socialement et économiquement reconnue dans tous les pays émergents. D’autant plus qu’une infrastructure réalisée à El Karma, près du marché de gros des fruits et légumes, allait tourner au «fiasco» pour d’évidentes raisons d’organisation, d’implantation et d’accès ne répondant à aucune norme de fonctionnement de ce genre d’activité. Cette histoire rocambolesque de marché des véhicules d’occasion de la Ville d’Oran, connaît un nouveau chapitre avec l’ouverture du nouveau marché installé cette fois sur le site des anciens abattoirs communaux. Un nouveau marché qui, à son tour, ne semble pas «plaire» aux principaux utilisateurs concernés… Le marché des véhicules d’occasion, un peu comme pour les stations de taxis, les gares routières, les parkings et bien d’autres éléments-clefs de la vie collective, ne cessent à Oran de connaître les balbutiements et les échecs inscrits dans une fatalité oranaise devenue légendaire.

Par S.Benali