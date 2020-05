<span style='text-decoration: underline;'>AÏN EL TÜRCK </span>:<br><span style='color:red;'>Eclosion des magasins de fruits et légumes</span>

L ’interdiction, somme toute dé cisive, d’une certaine catégorie d’activités commerciales censées représenter un danger potentiel pour la santé des citoyens en cette période de pandémie, a poussé une grande majorité de commerçants, à se reconvertir en revendeurs en fruits et légumes, une activité autorisée et surtout essentielle, à l’instar des boulangeries et des pharmacies.

Dans la commune d’Aïn El Türck, une éclosion sans pareil de points de vente de fruits et légumes, est enregistrée depuis le début du confinement pour s’accélérer durant le mois de Ramadhan. Des gérants d’établissements publics tels que les cafés, de magasins de meubles, de salons de coiffure, et dans bien d’autres segments de l’activité commerciale, ont troqué leur casquette contre celle de revendeur en fruits et légumes, apparemment plus substantielle financièrement, mais surtout plus sûre et durable. Il faut convenir que l’essentiel du quotidien du citoyen durant cette période « ramadhanèsque » doublée d’un confinement prolongé, gravite foncièrement autour des produits culinaires et le souci de garnir une table assez peu garnie en raison de l’érosion du pouvoir d’achat. Pour les consommateurs, cette multiplication des points de vente est saluée dans le sens où cela évite de se déplacer vers les souks et les marchés nécessitant un transport en commun, tout en pensant que la concurrence abaissera les prix. Il est tout aussi vrai que la profusion des produits sur les étalages, contribue à atténuer l’inquiétude du consommateur. De même qu’il faut reconnaitre qu’avec l’arrivée sur le marché de quelques nouveaux fruits saisonniers, cela a de quoi rassasier l’appétit du jeûneur. Toutefois, il est important de rappeler que le respect de la distanciation reste primordial.

Karim Bennacef