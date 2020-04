Seul un Etat fort est à même d’édifier une démocratie véritable. C’est là, le propos du Président de la République lors du Conseil des ministres qu’il a présidé avant-hier. Dans cette déclaration, il y a toute la force d’une Nation qui ne veut pas hypothéquer son avenir et l’avenir de ses enfants en permettant à quelques activistes de singer l’occident, mais surtout de se laisser tirer par le bout du nez par des forces étrangères qui ne cherchent rien d’autre que de profiter de la fragilité des Etats du sud. L’Algérie figure sur la longue liste des pays, dont les tenants de la mondialisation prédatrice et les nostalgiques de la colonisation révolue veulent l’écroulement.

Sachant cela, le grand défi qui s’impose à la première mandature de Abdelmadjid Tebboune sera de convaincre les Algériens de ses intentions en matière de libertés individuelles et collectives, d’un côté et de sa détermination à ne pas laisser le pays et la société aux mains d’apprentis aventuriers qui travaillent pour le compte d’officines étrangères. L’équilibre sera certes difficile à réaliser, mais à force d’Etat de droit et de volonté politique clairement exprimée, le président de la République peut compter sur un peuple déjà averti et qui connaît parfaitement les enjeux de l’heure.

Il convient de noter, à ce propos, le ton ferme et très sûr du chef de l’Etat sur cette question précisément, de nature à mettre en garde les officines haineuses sur la force de l’Etat algérien et un signal clair aux citoyens sur la bataille que mène l’Algérie pour construire une démocratie entièrement tournée vers le strict intérêt de la société. Le combat est donc bel et bien lancé, à travers une batterie de mesures judiciaires dont la principale raison d’être est de protéger la démocratie naissante.

Mais dire que cela suffit pour édifier un Etat fort, démocratique et responsable, ce serait se tromper. Il est entendu que l’arme judiciaire doit être accompagnée par un véritable travail politique qui émanerait de la base. La vigilance est de mise à tous les niveaux de la société et des institutions de la République. Les Algériens devront rester à l’affût de toute ingérence étrangère, comme ils doivent prévenir une tentation autoritaire. Là aussi, l’équilibre sera difficile à obtenir, dans un contexte complexe où les contre-attaques des milieux haineux ne manqueront pas. C’est dire que l’édification d’une démocratie responsable ne s’improvise pas. C’est un combat de tous les instants.

Par Nabil.G