Avec les polémiques sur les subventions, les tentatives de perturber les corrections des épreuves du baccalauréat et toutes les rumeurs qui se font quasi-quotidiennes sur les retombées de l’affaire des 701 kg de cocaïne, le moins que l’on puisse dire est qu’il règne une ambiance viciée au niveau de la scène politico-médiatique. Il faut ajouter à cette atmosphère pesante, un peu trop pesante pour un début de saison estivale, les sorties épisodiques de l’opposition et de certains syndicats autonomes qui se mettent en ordre de bataille et accusent le pouvoir de jouer la carte du populisme. Qui croient-ils convaincre ? Objectivement, le peuple n’est franchement pas contre ledit populisme, tant qu’il débouche sur la construction de centaines de milliers de logements, accorde des prêts pour des projets emplois-jeunes et met des centaines de milliards de dinars dans le soutien aux prix des produits de première nécessité. Disons-le franchement, le peuple n’est pas dupe. El Boucher ou pas, ce qui compte pour l’Algérien moyen, c’est ce qu’il voit et touche du doigt. Les syndicats et l’opposition agitent des mirages, d’ailleurs dangereux, puisqu’on ne voit franchement pas ce qu’on pourrait obtenir de plus, au vu de la situation financière du pays.

Mais qu’à cela ne tienne, les partis et les syndicats persistent et signent. Pour eux, le pouvoir cherche à tout prix à désamorcer ce qu’ils pensent être une véritable bombe à retardement. Le peuple ne tient aucun compte de ces «belles analyses» qui lui passent sur la tête. Il veut du pouvoir d’achat et un toit, bref une vie digne. Et c’est ce qui résume un parfait programme de gouvernement.

Il ne faut pas voir dans cette posture du je-m’en-foutisme. C’est tout simplement du réalisme. Les Algériens savent que leur gouvernement n’est pas en train de les abandonner.

Même si les temps sont durs, ils constatent de visu que les programmes de relogement n’ont pas été abandonnés que le litre de lait coûte toujours 25 Da, l’inflation ne dépasse pas les 5% et le chômage n’a pas explosé.

Les Algériens savent aussi que leur pays aurait pu connaître le sort de l’Egypte, la Tunisie, la Syrie et le Yémen. Lier la résistance de l’Algérie aux horreurs de la décennie noire, c’est ne pas reconnaître l’effort du gouvernement et de la société à construire une alternative sérieuse de paix. Si l’Algérie est débout, ce n’est pas grâce à l’animosité des terroristes, mais grâce au courage des Algériens. Ni l’affaire des 701 kg, ni le climat politique pesant, ne les détourneront de leur objectif, celui d’édifier une grande nation.

Par Smaïl Daoudi