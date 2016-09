<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès | Pour combler le déficit de 226 postes de PEM</span> :<br><span style='color:red;'>Edjekouane recourt aux suppléants contractuels</span>

Rencontrée hier matin au niveau de la direction de l’Education de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Mme Nadia Edjekouane, annonça que le cycle moyen accuse un déficit de 226 postes d’enseignants dans six matières différentes.

Ces spécialités concernent les matières suivantes: 14 postes de PEM de mathématiques, 61 postes en technologie, 52 en français, 68 en langue arabe, une dizaine en histoire et géographie, 16 en informatique et enfin, un déficit de cinq profs de sport.

«Nous avons eu recours à des suppléants qui signent un contrat jusqu’au 31 décembre prochain. C’est une dérogation que nous avions reçue du ministère, afin de combler ce vide de 226 postes de PEM pour assurer la continuité des études aux élèves du cycle moyen» nous déclara la directrice hier. Si donc la correspondance 13.45 du N°05-09-2016, comprend l’exploitation des listes d’attente, après le concours d’accès aux postes d’enseignants, une seconde correspondance, celle de 13.79, datée du 17-09-2016, a complété la première pour recourir au recrutement de suppléants avec un contrat dûment signé comme l’atteste la correspondance ministérielle.

Mme Edjekouane ajouta, que sur les 15.155 élèves de la première année moyenne, il existe un manque de 5.190 manuels scolaires de mathématiques, soit un déficit de près de 35% qui sera comblé dans les prochains jours. Des manuels livrés avec leurs guides sur CD aux enseignants. Concernant les cycles primaire et secondaire, il n’y a aucun problème, une fois que «les rectifications des livres de géographie, de la première année primaire seront faites, comme c’est le cas à l’échelle nationale» nous confirma notre interlocutrice hier. A rappeler, que les enseignants prétendant à des retraites complètes ou anticipées pour le mois d’août 2017, ont un ultimatum jusqu’au 31 octobre prochain, pour déposer leurs dossiers de retraite selon le décret N°64 daté du 16-09-2016. Dépassé ce délai, aucun enseignant n’aura droit à la retraite. «C’est une procédure légale, afin que chaque direction recense les postes manquants pour la prochaine rentrée scolaire précise Mme Edjekouane.

B. Didéne