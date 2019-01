Nommée à la tête du secteur de l’Education nationale depuis près de 5 ans, Nouria Benghabrit a pris sur elle de mener la lourde tâche de la réforme scolaire. Cela dans un contexte sociopolitique quelque peu tendu avec tous les mouvements de grève qui ont empêché le ministère de l’Education de travailler dans la sérénité. D’autres grèves se profilent à l’horizon dont la plus proche est déjà en phase de «mise en œuvre». Le principal problème de Mme Benghabrit tient dans la résistance que lui opposent les milieux islamistes.

A quelques mois de la fin du quinquennat, donc de sa mission, la Ministre de l’Education national est sans doute à l’heure des bilans. Il faut dire que tout le temps qui s’est écoulé entre la présidentielle de 2014 et aujourd’hui, l’on n’a pas senti le démarrage en trombe, censé donner le change à une société qui s’impatiente à voir la fameuse dynamique du changement promise, se mettre effectivement en place. A la décharge de la ministre, il faut dire qu’une institution aussi lourde et complexe que l’Education nationale ne se réforme pas en un seul jour ou en un quinquennat. La question que l’on doit se poser est celle de savoir ce qu’a apporté Nouria Benghabrit à l’édifice réformateur de l’école algérienne depuis la première pierre, posée par le président de la République, il y a de cela près de 20 ans.

C’est en fait sur cet aspect de son travail qu’est attenu Mme Benghabrit. Plus que certaines réalisations physiques nécessaires à la vie de l’école, la ministre se devait d’apporter un souffle nouveau, voir réformateur qui inscrirait l’école algérienne sur la voie de sa modernisation effective. Les Algériens ont envie de sentir que leur école est aussi dans l’air du temps, qu’elle avance comme celles des autres nations. En un mot, la société a besoin d’un cap durable.

Cela n’est certes pas quantifiable, mais cela passe forcément par des décisions fortes. Parmi celles-ci, il y a lieu de citer l’algérianisation du contenu du manuel scolaire, le processus de formation des formateurs et la rigueur. D’autres actions, très peu médiatisées, mais nécessaires ont été menées par le département de Benghabrit. Ces actes de gouvernance du secteur, censés le rapprocher des normes universelles ont été réalisés dans un climat vicié où les partis islamistes ont tout fait pour barrer la route à la réforme.

Cela pour dire que s’il y a un chantier important auquel devra s’attaquer tous les gouvernements qui suivront, ce serait celui de poursuivre l’effort qui consiste à mettre l’école au niveau des aspirations réelles et profondes de la société, avec les outils de la modernité. Le reste est une question de style.