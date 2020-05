<span style='text-decoration: underline;'>Le retour du beau temps peut avoir raison des vieilles bâtisses </span>:<br><span style='color:red;'>Effondrement partiel d’une habitation à Saint Antoine</span>

Dimanche dernier et aux environs de 18 heures 45 minutes, une vieille bâtisse composée d’un rez de chaussée et d’un étage, inoccupée et sise au niveau du quartier de saint Antoine s’est effondrée partiellement, à savoir, un plafond et un important pan de la façade.

Fort heureusement, cela s’est produit à l’heure où le confinement était entré en vigueur, autrement, vu la grande affluence des citoyens au niveau de ces lieux, on aurait pu déplorer des victimes. Signalons que c’est le premier effondrement enregistré suite aux pluies diluviennes qu’a enregistré la capitale de l’Ouest tout en sachant que ce n’est pas le premier incident enregistré au niveau de ce quartier de saint Antoine où ses immeubles sont occupés par des commerçants. Plusieurs autres effondrements ont été enregistrés et les habitations qui sont encore debout, présentent un danger permanent pour les personnes qui les occupent, les passants et les utilisateurs des rez de chaussée, la grande majorité de ces immeubles se trouvant en plein boulevard, abritent au niveau de leur rez de chaussés, des commerces. Comme il importe de rappeler que ce genre de situation se produit à chaque perturbation climatique. Pire encore, certains pensent qu’avec le retour du beau temps, de pareils effondrements ne peuvent survenir, « C’est tout à fait le contraire, nous expliquera un spécialiste dans la construction, les murs du vieux bâti, ainsi humidifiés par les chutes de pluies craqueront tel du sable au premier rayon de soleil », alors que plusieurs autres familles continuent de résider dans le vieux bâti de saint Antoine et autres quartiers tels Derb, kouchet el djir, saint pierre et autres. Au niveau de ce dernier quartier saint pierre se trouvant en plein centre-ville d’Oran, un effondrement partiel, le mur de la façade d’un vieil immeuble composé de deux étages, a été enregistré au début de ce mois. En effet, le vieux bâti au niveau de la ville d’Oran pose encore problème. Entre fissure au niveau de ses balcons et de sa façade, l’état de ses habitations ferait fuir les plus tenaces. Mais devant la crise des logements et ne sachant plus à quel saint se vouer, les résidents de ces habitations continuent d’affronter le danger.

F.Abdelkrim