EHS d’El Hassi : A l’image du secteur de la Santé

Suite à une visite inopinée effectuée mardi dernier au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé dans les maladies cancéreuses d’El Hassi, le Wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi, a pris la décision de mettre en place une commission chargée d’analyser la situation et de prendre les dispositions nécessaires «dans les brefs délais» afin de répondre aux doléances et aux attentes des malades et de leurs parents. Ces derniers n’ont pas cessé de dénoncer et de se plaindre des anomalies et des contraintes qui, depuis longtemps, pénalisent cet établissement de santé publique malgré les directives et les initiatives parfois engagées par les pouvoirs publics pour améliorer la situation. Soucieux de suivre lui-même l’application des instructions dictées suite à ses tournées sur le terrain, le Wali d’Oran a sans doute été contrarié, voire choqué, de constater que l’EHS de Misserghine reste toujours embourbé dans de pénibles problèmes imposés aux enfants malades et à leur parents , notamment, leur déplacement vers d’autres structures sanitaires pour l’acquisition de poches de sang, l’achat de médicaments et de certains équipements médicaux nécessaires en dehors de l’hôpital, les analyses et radios très couteuses qui en principe devraient se faire sur place, ou encore l’hébergement temporaire décent des parents parmi les familles les plus modestes, voire démunies. Autant de problèmes et de contraintes, propres à un secteur de la santé toujours décrié et dénoncé pour ses lacunes et ses insuffisances chroniques. On se souvient que le Centre des enfants cancéreux, jadis dirigé par d’éminents professeurs en médecine, du Pr Aguercif au Pr Bouhass, était cité en exemple de bon fonctionnement d’une structure hospitalière jusqu’à l’effondrement de sa réputation en raison des déstructurations et de l’inversion des valeurs introduites à l’époque par des décideurs politiques incompétents. Des médecins spécialistes allaient peu à peu déserter les lieux, et même le pays, chassés par le laxisme et l’autoritarisme d’une administration ou d’une bureaucratie, qui est encore loin de répondre efficacement aux besoins des malades et du corps médical. Il y a une vingtaine d’années, un ancien directeur du centre anticancéreux de Misserghine entrait en «guerre ouverte» contre le professeur chef de service pour une affaire d’ancienne villa de fonction, servant de locaux techniques, qu’il voulait détourner à son profit. Cet état d’esprit semble encore être la règle, accentué parfois par les envies de «prédation» affichées par certains acteurs impliqués dans ce créneau des maladies cancéreuses. Malgré la volonté de quelques rares personnes sincèrement, véritablement et discrètement engagées dans l’aide et l’assistance aux enfants malades du cancer, rien n’a fondamentalement changé en ce domaine, lui aussi marqué par le culte des improvisations et des gestions aléatoires.

Par S.Benali