<span style='text-decoration: underline;'>Echecs | Championnat d’Afrique individuel | Dames et Messieurs | Oran</span>:<br><span style='color:red;'>El Bahia à la hauteur du grand rendez-vous africain</span>

Le championnat d’Afrique individuel des échecs, qu’à abrité l’hôtel Assala à Oran, s’est clôturé mercredi passé, par une cérémonie, présidée par le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali.

En effet, après les épreuves du jeu classique long, qui ont déterminé les champions d’Afrique et les qualifiés, aux prochains championnats du monde en Géorgie, on a abordé durant les deux derniers jours, la catégorie jeu rapide et jeu ultra rapide, en dames et messieurs. Les égyptiens se sont encore une fois distingués, en raflant les premières places, et confirment ainsi leur domination africaine. Concernant la participation algérienne, en Blitz, l’algérienne Mezioud Amina, s’est emparée de la deuxième place, et en messieurs, Haddouche Mohamed a fini par occuper la seconde place du podium. Selon les responsables algériens, et même de l’instance africaine, cette compétition africaine a été une bonne expérience, pour les échéphiles algériens. La surprise de cette compétition africaine, pour l’Algérie, reste la qualification de la jeune Toubal Hayat, au prochain championnat du monde. Cette internationale a écarté deux égyptiennes, pourtant favorites, pour accéder à la deuxième marche du podium. Nos nationaux ont donc récolté, lors de ce championnat d’Afrique, au total 5 médailles, deux en argent et trois en bronze. Le DEN, Ould Rouis Hatem s’est montré satisfait : « Ce championnat a été d’un niveau très élevé, par rapport aux précédentes éditions, avec la présence de six grands maitres, dont la plupart sont égyptiens. Nos échéphiles ont fait mieux que le précédent championnat d’Afrique, où ils n’ont récolté que deux médailles». La cérémonie de clôture a été rehaussée, par la présence du MJS, El Hadi Ould Ali et des autorités locales, dont le wali par intérim, le DJSL, le P/APW, des sénateurs, dont Kazi Tani, et du président de la confédération africaine des échecs, Lewis Ncube. Ce dernier n’a pas caché sa satisfaction, quant au bon déroulement de la compétition ; « Je suis heureux de me trouver en Algérie, à l’occasion de l’événement africain des échecs. Je suis satisfait de la bonne organisation, et je dirai que l’Algérie est désormais prête à accueillir de grandes compétitions internationales, dont les championnats du monde. Notre instance est disposée à coopérer fortement avec l’Algérie et avec la FAE, pour le développement des échecs, notamment au niveau des écoles » .Dira Lewis NCube. Le président de la fédération algérienne des échecs, Brahim Azzedine Djelloul, qui a eu honneur d’organiser l’événement, s’est montré quant à lui très heureux : « Cette compétition africaine s’est avérée une réussite, et une expérience très utile, pour la participation nationale. On ne va pas s’arrêter là, en accordant plus d’intérêt aux jeunes pratiquant cette discipline, qui compte aujourd’hui de nombreux adeptes. J’annonce aussi, qu’un protocole d’accord et de jumelage a été signé, entre notre fédération algérienne et la fédération française des échecs, dans la perspective de permettre aux échéphiles algériens, de participer à des concours et tournois, pour acquérir de l’expérience». Du côté technique, les officiels sont satisfaits, du bon déroulement du championnat, dont l’arbitre international, Bendellal Djelloul, qui a assisté l’arbitre principal Ougandais, Stephen Kisuze : « Cette compétition africaine s’est déroulée dans de bonnes conditions, et nous n’avons enregistré aucune réclamation technique. Les nouveaux règlements internationaux, entrés en vigueur à partir du 1er juillet de l’année en cours, ont été appliqués à la lettre, et ce, dans les trois catégories de jeu. Ces règlements protègent la compétition et poussent les arbitres à plus de rigueur dans leur travail. Le niveau de la compétition est jugé très appréciable », conclura Bendellal.

B. Sadek