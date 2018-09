<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux | 5ème  journée | JSMS 0 - ASMO 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia a bien résisté</span>

Décidés à se racheter et à renouer avec les résultats positifs, suite à leur semi échec concédé à domicile, lors de la précédente journée face au MCS, les asémistes sont sortis indemnes, de leur périple du côté de Skikda, où ils ont affronté la formation de la JSMS.

En effet, les verts et blanc d’El Djemia, même avec une équipe décimée par des absences, ont tenu bon et réussi à rentrer à la maison, avec un bon point du nul dans leur besace. Avant le départ de l’équipe pour Skikda, le moral de la troupe était au plus bas, à cause des dus impayés des joueurs, mais la direction du club a réussi à désamorcer la situation, en octroyant deux primes. La partie débuta en trombe, du coté de l’équipe locale, qui prit les choses en main, dès le départ, pour instaurer sa domination. Les asémistes cantonnés derrière arrivent à faire de la résistance, et n’ont effectué que quelques timides tentatives par des contres. Au retour des vestiaires, les oranais continueront à résister, en se regroupant autour de l’excellent gardien Alaoui, qui s’est interposé de fort belle manière, devant des tentatives de Skikda, à l’image de celle de Yedroudj et de Drifel. Le keeper asémiste Alaoui, par son assurance, a permis à son équipe de préserver sa cage vierge. En optant pour la stratégie défensive face à une bonne équipe de la JSMS, Zeghdoud a su comment annihiler toutes les tentatives de Skikda, et a mis dans l’embarras le coach de Skikda, Bouhenni, qui a remplacé Boughrara, (suspendu), car interdit de banc, et qui a donné quelques directives, à partir des tribunes. Le score vierge en restera là, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Ce résultat réalisé hors des bases, va à coup sûr permettre aux coéquipiers de Khalfallah, de bien préparer la réception à Zabana de l’USM Harrach, le week-end prochain. Par ailleurs, les réservistes d’El Djemia ont concédé une défaite, face aux jeunots de Skikda, sur un score de 3 à 2. Dans son impression d’après match, le coach asémiste Zeghdoud, s’est montré satisfait du résultat : « C’est un bon point du nul, arraché face à une bonne équipe, qui en voulait tant. Ce résultat nous arrange, surtout que le long voyage a éreinté l’équipe. Dans l’ensemble, on a bien géré le match et on a bien fermé les espaces. En deuxième période, on a commis des erreurs qui pouvaient nous être fatales. Maintenant, on doit se focaliser sur notre prochain rendez-vous face à El Harrach à domicile ».

B. Sadek