<span style='text-decoration: underline;'>ASMO - OM</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia à l’épreuve du leader</span>

Après avoir réalisé deux bons résultats de suite face à l’ASK et à Tadjenent ainsi qu’une victoire décrochée, ce samedi passé, face à l’ASB Maghnia pour le compte de l’avant-dernier tour régional de la Coupe d’Algérie, les asémistes s’apprêtent à accueillir cet après-midi à Bouakeul l’O Médéa, le leader du championnat.

Cette rencontre entre dans le cadre de la 13ème journée du championnat de ligue Deux. La victoire en Coupe d’Algérie a permis aux joueurs de se mettre encore plus en confiance. C’était visible lors des séances d’entrainement où Boutiche et ses camarades affichaient un bon moral, tout en restant conscients que ce ne sera pas du tout aisé d’affronter un gros calibre qui trône aux premières loges du championnat. Reconnaissant la délicatesse de la tâche, le coach, Laouafi Salem, reste tout de même confiant.

Les joueurs quant à eux, sont appelés à se présenter sur le terrain avec une grande volonté et prudence. Un éventuel succès ferait du bien à l’équipe qui aspire à remonter dans le classement. Le responsable technique asémiste n’a pas cessé de mettre en garde sa troupe et compte beaucoup sur une bonne réaction de ses joueurs et sur leur volonté pour sortir victorieux de cette empoignade.

À l’exception d’Oussama Benouis (blessé), Laouafi Salem, disposera de l’ensemble de son effectif, de même, il récupérera les six joueurs cadres laissés au repos lors du match de coupe d’Algérie face à Maghnia. Mais toujours est-il que le technicien asémiste compte effectuer quelques changements et mettre en place une bonne tactique pour améliorer le système de jeu offensif, surtout au niveau des contres et des balles arrêtés.

Les joueurs, décidés à mettre de côté tous leurs problèmes, veulent se focaliser pleinement sur leur rôle sur le terrain pour que les trois points de la victoire restent à Bouakeul. Pour cela, ils devront se donner à fond pour réussir un résultat probant contre le leader.

Les vert et blanc d’El Djemia ont effectué hier leur ultime séance d’entrainement sur la pelouse de Bouakeul.

Une occasion pour le staff technique d’opérer les derniers réglages et mettre en application la stratégie pour contrer la formation Médéa. Laouafi Salem compte présenter dés l’entrée sur le terrain, un onze capable de se surpasser sur cette équipe de l’OM.

