<span style='text-decoration: underline;'>ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia aborde un virage difficile</span>

Après un début de saison mitigé, et des résultats peu reluisants, les asémistes qui restent sur une défaite concédée hors des bases face à Magra, le weekend passé, seront appelés à effectuer un périlleux déplacement consécutif, ce vendredi après-midi à Annaba, pour affronter l’USM AN dans le cadre de la 12e journée, du championnat de ligue deux.

Dos au mur, les verts et blanc d’El Djemia, qui n’ont plus le droit à l’erreur, sont dans l’obligation de chercher un bon résultat, pour se remettre en confiance, lors des prochaines journées du championnat, même si leur mission n’est guère aisée. Drivée par Zakaria Jabbour, qui a remplacé Zeghdoud limogé, l’équipe ne semble pas au point, surtout avec un moral au plus bas, en raison du non paiement des salaires. Le coach intérimaire est appelé à trouver des solutions, pour pousser sa troupe à mettre ses problèmes de côté, et à mettre les bouchées doubles, non seulement pour un bon résultat, mais aussi pour se replacer au classement. Désormais El Djemia n’a qu’un objectif principal, limiter les dégâts face à Annaba, et se reprendre au plus vite, pour mieux aborder la suite du parcours. Pour espérer renouer avec les victoires, les coéquipiers de Boutiche, doivent se montrer plus entreprenants, que lors des précédents rendez-vous, et faire preuve de réalisme, aussi bien sur le plan offensif que défensif. Autrement dit, ils doivent sortir le grand jeu et réaliser le match parfait, pour éviter toute mauvaise surprise, qui ne fera que faire dégringoler l’équipe, vers la zone rouge. Le coach qui a décelé des lacunes, lors du précédent match, fait de son mieux pour corriger les erreurs, et tenter de préparer un onze de guerriers, pour arracher un succès. Gagner face à Annaba, ferait certainement du bien au moral de la troupe et apaiserait un tant soit peu les esprits. L’entraîneur intérimaire, sera contraint de se passer pour ce match, des services de l’attaquant, Hichem Chérif qui ne sera pas du voyage à Annaba, pour des obligations familiales, ainsi que de Bentiba, l’autre pièce maitresse du secteur offensif, en raison d’une blessure. Lors de la dernière séance d’entrainement effectuée à Zabana, Le coach Djebbour a secoué son équipe, notamment le secteur offensif, et a axé son travail à rendre ses attaquants plus énergiques devant les buts. En plus de cela, il a apporté des correctifs nécessaires, beaucoup parlé avec ses joueurs, pour les motiver à être plus efficaces à l’avenir.

B.Sadek