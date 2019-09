<span style='text-decoration: underline;'>WAT 2 - ASMO 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia cale à Tlemcen</span>

La formation asémiste, n’ayant perdu aucun match depuis l’entame de la saison, a chuté ce samedi face au WAT en déplacement, dans un match derby comptant pour la 5 ème journée du championnat de ligue deux.

En effet, le club des Zianides n’a pas manqué l’occasion de confirmer son probant début de saison, en battant l’équipe de Medina Jadida sur un score de 2 à 0. Les asémistes, malgré leur bon début de match, n’ont rien pu faire face à la détermination des locaux qui ont plié le match en première période. Les locaux prennent de suite les choses en mains et s’installent dans le camp adverse. Après quelques ratages et à moins d’un quart d’heure de jeu, Bencherifa, donne l’avantage à son équipe en trompant le gardien Henane, suite à une balle arrêtée. Les asémistes se réveillent et tentent de se reprendre, mais c’était sans compter sur la domination des Zianides qui poursuivent leurs coups de butoirs. L’arrière garde de l’ASMO résiste autour du gardien Henane, face à des contres dangereux menés par les attaquants locaux. Au temps additionnel de la première période, suite à un contre, Touil bénéficie d’un bon centre, s’échappe, met la défense dans le vent et double la mise suite à un bon tir. C’était juste avant le coup de sifflet de l’arbitre, envoyant les deux équipes aux vestiaires. Après la pause, les asémistes se cantonnent dans leur camp pour éviter une aggravation du score et opèrent par des contres. Ils se créent de nombreuses occasions de scorer par l’entremise de Berramla, Hitala ou autre Boutiche, mais l’efficacité leur a fait défaut. Aux ultimes minutes de la partie, les locaux exerceront un pressing, mais se montrent bien maladroits face au gardien Henane qui a évité le pire pour son équipe. L’homme en noir mettra fin aux débats. La rencontre se terminera sur un succès mérité du WAT. Les verts et blanc d’El Djemia, doivent vite retrouver leur bon état d’esprit et montrer un tout autre football lors des prochaines joutes, à commencer par un autre déplacement à Saida, un match derby comptant pour la prochaine journée face au MCS. Dure sera la mission d’El Djemia. En fin de match, le coach asémiste n’a pas caché sa déception : « Le premier but encaissé en début de match, a perturbé l’équipe qui n’a pas su se ressaisir par la suite, pour encaisser un deuxième but durant la première période, ce qui a compliqué les choses. Le manque d’efficacité a fait le reste. On ne va pas se décourager pour continuer à travailler et se focaliser sur le reste du parcours ». Par ailleurs, les réserves de l’ASMO, ont fait mieux que leurs ainés, en s’imposant sur leurs homologues du WAT sur un score de 2 à 1.

B.Sadek