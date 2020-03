<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie, 8ème de finale (mise à jour) | ASMO 1- ASO Chlef 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia écarte l’ASO Chlef et passe aux quarts</span>

Après avoir écarté l’USMA au précédent tour de l’épreuve populaire, les asémistes ont réalisé une bonne affaire ce mardi à Bouakeul en compostant leur billet pour les quarts de finale, suite à leur succès sur un score de 1 à 0 aux dépens de l’ASO Chlef.

Cette rencontre entre dans le cadre de la mise à jour des 1/8èmes de finale de dame coupe. Pourtant, les Vert et Blanc d’El Djemia, n’ont pas bien préparé ce rendez-vous, en raison de la démotivation. Il a fallu à l’entraîneur Laoufi Salem, user pleinement du volet psychologique pour remobiliser ses troupes avant la confrontation. La direction du club de son côté, a du régler la prime du match gagné face à Tlemcen et promet incessamment le règlement des primes de l’USMA et de Saida aux joueurs. Pour plus de motivation, les joueurs devront également percevoir dans les prochains jours, un mois de salaire. Contrairement aux précédents matchs disputés par l’ASMO, les supporters étaient en nombres. Les derniers bons résultats d’El Djemia et surtout leur qualification en coupe d’Algérie, a beaucoup incité les fans à investir en masse les travées de Bouakeul. Dès l’entame de la partie, face à une équipe de Chlef pas dans son jour, les Vert et Blanc d’El Djemia, prennent les choses en mains et entrent vite dans le vif du sujet, pour investir le camp des visiteurs. Ils obligent leurs adversaires à plus de vigilance autour du gardien Ouabdi. Bencheikh et El Hendi se créent de bonnes occasions de scorer mais sans effet. Les gars de Chlef tenteront par la suite de se reprendre par des contres, mais sans parvenir à leurs fins. Les asémistes poursuivent leur pression. Leurs efforts ont été récompensés à la fin du temps de la première période. Un coup franc bien botté par Berramla, trouvera la tête de Hitala qui ne donnera aucune chance au gardien Ouabdi, pour donner l’avantage à son équipe. Au retour des vestiaires, Les hommes de Zaoui, mettront le paquet et jetteront toutes leurs forces dans la bataille pour niveler le score et pour se reprendre. Toutes les tentatives des Chelfaouas ont été vaines face au keeper asémiste Henane. En fin de match, le jeu se concentra au milieu du terrain. Les coéquipiers de Berramla ont tout fait pour corser l’addition mais par prudence, ils ont bien géré leur acquis. Les visiteurs, quant à eux, se lancent carrément dans le camp asémiste pour revenir au score, mais c’était sans compter sur les hommes de Laoufi Salem, qui tenaient crânement à leur qualification. Les asémistes créent l’exploit et du coup, font le bonheur des supporters. Il est à rappeler que l’ASMO, n’a plus atteint les quarts de finales depuis 2014. En fin de match, le coach Laoufi Salem n’a pas caché sa satisfaction, estimant que la qualification n’a pas été aisée face à Chlef, qui en voulait tant. Il a félicité les joueurs pour leur bon comportement.

B.Sadek