<span style='text-decoration: underline;'>ABS - ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia en confiance à Bousaâda</span>

Le stade Mokhtar Abdellatif de Boussaâda, abritera cet après-midi une belle affiche qui mettra aux prises l’ABS au club oranais de Medina Jadida, dans un match entrant pour le compte de la 19ème journée du championnat de ligue Deux.

En effet, auréolés par leur qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie, aux dépens de l’USMA, les Vert et Blanc d’El Djemia, sont décidés à se présenter sur le terrain en conquérants, même si leur mission s’annonce difficile. Ils veulent enchainer avec un bon résultat pour se reprendre en championnat et remonter au classement général afin de se rapprocher du podium, pour tenter de jouer l’accession qui reste leur objectif principal. Il est à noter, que l’ASMO est logée à la 6ème place au classement avec 26 points, tandis que l’adversaire du jour est positionné à la 11ème avec 23 points. Le coach Laoufi Salem, reste confiant. Il sait très bien que ses poulains sont capables de se surpasser et de surmonter leurs problèmes. Le responsable technique asémiste estime, qu’il a sous la main un bon groupe qui a prouvé ses bonnes capacités face à l’USMA. La présence du DJS à la séance d’entraînements de la reprise, a fortement galvanisé la troupe. Le directeur de l’instance sportive de la wilaya d’Oran, s’est engagé à accompagner financièrement le club asémiste dans l’épreuve populaire pour l’encourager à aller le plus loin dans cette épreuve, vu que l’ASMO est le seul représentant de la wilaya d’Oran, qui reste dans la course. Côté effectif, Salem Laoufi, devra, pour ce match, se passer des services de Zaidi, El Lamali et Lahbiri (blessés) et de Sayah (suspendu). Mais toujours est-il qu’il bénéficiera du retour de Benouis et disposera de certains éléments qui ont donné satisfaction face à l’USMA. Il n’aura donc aucun souci pour dégager un onze performant capable de défier Bousaâda sur ses terres. Les coéquipiers de Benrokia, doivent redescendre de leur nuage et rester concentrés sur le plus important, à savoir le maintien. Il faut le dire, leur principal objectif reste le championnat. La sensation est forte aujourd’hui grâce à cette qualification importante face à Soustara. La délégation asémiste est depuis dimanche à M’Sila où elle a pris ses quartiers à l’hôtel El Koléa. L’équipe, ralliera cet après-midi le stade Mokhtar Abdellatif de Constantine.

B.Sadek