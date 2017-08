<span style='text-decoration: underline;'>MOB – ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia face à un sérieux test, pour entamer la saison</span>

C’est sur fond d’incertitudes, et en raison des profonds changements opérés au sein de l’effectif, que la formation asémiste va entamer le championnat 2017/2018. En effet, les verts et blanc d’El Djemia, auront à effectuer ce vendredi, un périlleux déplacement vers Bejaia, pour affronter le MOB sur la pelouse du stade de l’unité Maghrébine.

Après une préparation effectuée à Oran, et les dernières retouches réalisées durant la dernière semaine, précédant le match, le staff technique veut mettre sur place, une bonne stratégie avec les moyens du bord, vu que la mission ne semble pas aisée. Pour Mesmoudi et ses coéquipiers, il est plus que nécessaire, de débuter le challenge par un bon résultat. S’agissant de l’équipe type, Louafi Salem semble avoir déjà en tête le onze, qui aura à fouler le terrain à Bejaia, même s’il refuse de dévoiler sa composante. Le staff technique devra composer, sans le milieu récupérateur, Amirouche, qui a déclaré forait pour blessure.

Mais toujours est-il, qu’au cours de l’ultime séance d’entrainement, effectuée hier à Bouakeul, le duo Louafi/Merine a dévoilé la liste des 18 joueurs, appelés à être du voyage à Bejaia, mais surtout à travailler avec un groupe, qui s’apparente avec l’équipe type. Methezem sera dans les bois, en défense Youcef Yacine, Mesmoudi, Zahzouh et Behbahan. Au milieu, ce sera Haddad, Hendou et Benouis, et en attaque, Ameur Yahia, Khodja, (ou Benyettou) et Khalfallah, (ou Benmerah).

Après avoir effectué hier matin leur dernière séance d’entrainement, les asémistes ont pris l’après-midi le départ par route, à destination de Bejaia. Les gars de Medina Jadida, à leur arrivée, ont rallié l’hôtel «Tabet » pour deux nuitées, loin de toute pression, avant l’empoignade face au MOB.

Tous les joueurs sont unanimes à dire, qu’ils sont prêts à commencer la saison, avec un résultat probant, après une période de préparation assez conséquente, selon eux. Aussi, ils comptent jouer sans pression, et êtres solidaires sur le terrain.

En somme, les places sont chères pour le premier match, vu qu’aucun élément n’est sûr d’être titulaire, à part entière. Ils savent pertinemment, que seul un bon travail compte, et que c’est au coach, que revient le dernier mot. En tout cas, la concentration est maximale, surtout du côté des nouvelles recrues, qui veulent prendre l’adversaire au sérieux et consentir de grands efforts, pour réaliser un bon résultat. On notera, que le coup d’envoi du match est prévu à 19h00. Une bonne nouvelle pour évoluer dans la fraicheur.

B. Sadek