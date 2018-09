<span style='text-decoration: underline;'>ASMO 0 - USMH 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia, la tête ailleurs</span>

La formation asémiste tenue par l’obligation de se ressaisir pour renouer avec le succès, n’a pas fait mieux que de continuer à dilapider des points à domicile, à l’occasion de la réception d’El Harrach, vendredi passé à Zabana, pour le compte de la 6e journée de ligue deux.

En effet, les verts et blanc d’El Djemia ont été dominés et tenus en échec, par une volontaire équipe de l’USMH, qui a arraché un précieux point du nul. Ce résultat n’arrange guère les affaires l’ASMO, qui s’est fixée comme objectif l’accession cette saison. Il faut le dire, les camarades de Boutiche ont abordé cette rencontre, avec un moral au plus bas, en raison de leurs dus impayés. Les hommes de Zeghdoud ont tenté de prendre les choses en main, dès le coup d’envoi de la partie, mais ne parvinrent pas à faire quoi que ce soit, face aux Harrachis. Les visiteurs prirent par la suite le contrôle du jeu et investirent le camp asémiste, sans parvenir à trouver la faille. La défense du team de Medina Jadida, bien regroupée autour de l’excellent Alaoui, a usé de prudence durant toute la première période. Mis en confiance, les asémistes ont opéré quelques contres et ont même parfois osé porter le danger dans le camp adverse, mais ont péché par manque de concentration. De retour des vestiaires, et après avoir dominé la première période, les Harrachis butèrent sur le réveil en force des Oranais. Mais les tentatives des verts et blanc de Medina Jadida furent vaines, face à la belle prestation du gardien d’El Harrach, Mouici, titularisé pour la première fois. En fin de partie, malgré les changements opérés par Zeghdoud, les coéquipiers de Khalfallah ratèrent le coche et ne parvinrent jamais à prendre l’avantage. Et ce, au grand dam des supporters, qui n’ont pas du tout apprécié le comportement de leur équipe, contrainte au partage des points. Il est à noter, que l’attaquant asémiste, Mebark a été insulté par les supporters d’El Harrach, présents à Zabana, qui ne lui ont jamais pardonné, le fait d’avoir eu recours au CRL, qui a boqué le recrutement à l’USMH, après son départ du club. L’entraineur Louafi Salem n’a lui non plus pas été épargné par les supporters d’El Harrach, qui lui reprochèrent ses choix de joueurs durant le match. Dans son impression de fin de match, l’entraineur d’El Djemia, Mounir Zeghdoud s’est montré déçu et même frustré : «les joueurs sont à remercier pour leur courage sur le terrain, malgré qu’ils jouaient avec un moral au plus bas. Le problème financier a influé sur le moral du groupe, qui avait la tête ailleurs. Je considère ce résultat nul à domicile comme négatif, alors qu’on leur avait fait savoir, l’importance d’une victoire. Mais je dirai quand le problème perdure, ça devient difficile pour les joueurs, de se concentrer sur les matchs. Je saisirai l’occasion, pour lancer un appel aux dirigeants, afin qu’ils mettent fin à ce problème, afin que nous puissions travailler dans la quiétude ». Pat ailleurs, les réservistes de l’ASMO, n’ont pas fait mieux que leurs ainés, face aux jeunes d’El Harrach. Ils se sont inclinés sur un score de 4 à 3.

B.Sadek