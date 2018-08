<span style='text-decoration: underline;'>En amical : ASMO 1 - IRBE Kerma 0 </span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia loin de son niveau</span>

Après avoir livré deux matchs d’application et deux joutes amicales face au CRB et à l’OMA, depuis l’entame de ses entrainements, la formation asémiste a disputé une autre rencontre amicale, lundi passé à Zabana, face à l’équipe de l’IRBE Kerma.

Un bon test, qui a permis au coach, Zeghdoud Mounir, d’évaluer la forme de sa troupe. Les asémistes sont tombés sur une coriace équipe, avec de bonnes individualités. Certains joueurs asémistes ne sont pas encore au point, voir ont déçu le coach, au regard de leur prestation tout juste moyenne. Les verts et blanc de Medina Jadida ont bien entamé la partie, mais se sont heurtés à un adversaire bien en place, qui a causé bien des problèmes au team de Medina. Les hommes de Zeghdoud ont été empêchés de faire quoi que ce soit, ou d’étaler leur jeu au milieu de terrain. Il faut le dire, un grand chantier attend le responsable technique, Mounir Zeghdoud. Le coach ne possède pas, jusqu’à l’heure actuelle un effectif homogène, mais cela ne l’a pas empêché d’aligner une équipe, qui manque encore de cohésion. Après une première période, loin des attentes, au retour des vestiaires, les coéquipiers de Berramla tentent de presser plus haut, pour se rapprocher de l’arrière garde de l’équipe adverse, mais c’était sans compter, sur une défense bien organisée de l’adversaire. Pour donner un coup de fraicheur à son équipe, le coach asémiste opéra par la suite de nombreux changements pour tester aussi le banc de touche. Il a fallu attendre les ultimes minutes de la partie, pour que l’attaquant Benouis arrive à adresser un bon tir, qui ne donna aucune chance au keeper d’El Kerma, pour donner l’avantage à son équipe. Le bloc défensif de la formation d’El Kerma a bien tenu, en se montrant vigilant, mais finalement a du céder, devant la volonté des asémistes. Le score en faveur de l’ASMO, (1-0), en restera là, jusqu’au coup de sifflet final. Pour le staff technique, le plus important est d’avoir une idée, sur la forme de chaque joueur et de bien préparer l’équipe, en prévision du premier match de la saison, prévu samedi prochain en déplacement à Chlef. Maintenant, le coach devra poursuivre le travail, afin de dégager une bonne équipe compétitive, capable d’aborder le championnat en toute sérénité. Après ce premier test amical, les asémistes ont effectué hier une légère séance de décrassage, sur la pelouse du stade Zabana. Les verts et blanc poursuivront leur préparation, jusqu’à l’ultime séance d’entrainement de vendredi prochain, avant le déplacement à destination de Chlef.

Mounir Zeghdoud :« Mon équipe est encore loin de son vrai niveau »

Le coach asémiste s’est montré déçu de la prestation de certains éléments, qui n’ont fourni qu’une piètre prestation : « Dans l’ensemble, je ne suis pas satisfait du rendement de l’équipe. Il n’y avait pas de différence entre notre équipe et celle d’El Kerma. Je constate que mon équipe est loin de son vrai niveau. Il y avait certes de bonnes choses, mais beaucoup de lacunes, qu’on doit vite corriger, avant notre déplacement pour Chlef, où on espère bien débuter le championnat. En somme, je trouve que ce match a été bénéfique pour nous, car il nous a permis de déceler pas mal de tares ».

B.Sadek