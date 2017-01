<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux – 16e journée | ASMO 2 - ABS 2 </span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia piégée à domicile par Boussaâda</span>

Après le départ de Henkouche, de Belaalem et de bien d’autres aléas, qu’a connus le club de Medina Jadida, la direction du club a tout fait, pour remettre les choses en ordre, afin que l’équipe soit mise dans de bonnes dispositions, en prévision de la reprise du challenge.

Les verts et blanc asémistes ont entamé, la seconde phase du championnat ce vendredi, avec la réception de l’ABS, dans le cadre de la 16e journée, du championnat de ligue deux. L’équipe asémiste, avec le nouvel entraîneur, Benchadli, fraîchement installé, à la tête de la barre technique, ne s‘est au final contentée que d’un score de parité. En effet, les hommes de Benchadli ont été tenus en échec, par une bonne équipe de Boussaâda, bien menée par un ancien asémiste, qui n’est autre que Chaouti. Pourtant, tout a bien commencé pour El Djemia, qui a bien pris le match en main dès le départ, quand Chlaoua retrouva le chemin des filets, (7’). Les asémistes auraient pu doubler la mise, n’était-ce l’excès de précipitation d’El Ghomari. Les visiteurs pressés plus haut, n’ont pu réagir, donnant plus d’assurance aux locaux, qui poursuivront leurs coups de butoir et parviendront à corser l’addition, grâce à une réalisation du défenseur, Mesmoudi, suite à un corner, (40′). Au retour des vestiaires, et contre toute attente, les coéquipiers de Haddad se mettent curieusement, à se défendre, tout en pratiquant un jeu brouillon, et surtout n’ont rien fait, pour préserver leur avantage. Les visiteurs en profitèèrent pour se lancer en avant, et arrivèrent à réduire la marque, par l’intermédiaire de Kab, (49′), et encore plus, voient leurs efforts récompensés, par le but égalisateur inscrit par Chaouti, (80′). Au temps additionnel, les oranais bénéficièrent d’un penalty, que le rentrant Tchico rata lamentablement. Et du coup, il priva son équipe d’une victoire. Et c’est sur un score de parité logique, que l’arbitre mit fin aux débats, devant des supporters en colère. Il faut le dire, l’équipe de Medina Jadida, souffre de beaucoup de carences et de lacunes. S’agissant du volet renfort de l’équipe, on va attendre avec impatience, l’entrée de la nouvelle recrue, le défenseur Hamdadou et l’attaquant Ziaya, pour un plus tant attendu. L’ASMO pourrait engager un autre élément, au poste de milieu offensif et organisateur de jeu, avant la clôture du marché hivernal des transferts. Par ailleurs, on notera que les réservistes n’ont pu venir à bout de leurs homologues de Boussaâda, dans un match qui s’est soldé, par un score vierge, (0-0).

Benchadli : « Les erreurs commises, nous ont été fatales en seconde période»

Lors de son impression d’après match, le nouvel entraîneur asémiste, s’est montré déçu : « Notre déception est totale, après avoir dilapidé bêtement deux précieux points. Pourtant on a mis toute la première mi-temps à notre compte, et réussi à inscrire deux buts. Mais nous n’avons pas su gérer notre acquis, puisque l’adversaire s’est permis de marquer deux buts, pour arriver à niveler la marque, suite à des erreurs impardonnables. Ce n’est que mon premier match à la tête de la barre technique de l’ASMO, et je commence à avoir une idée, sur tous les joueurs que l’ai sous la main. Maintenant, il va falloir oublier ce match et penser à l’avenir ».

B.Sadek