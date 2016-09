<span style='text-decoration: underline;'>Championnat de ligue deux | 2eme journée : ASMO – ASK </span> :<br><span style='color:red;'>El Djemia, pourrait enchaîner, avec un succès à domicile</span>

Après avoir bien débuté la saison, en ramenant un bon point du nul de Bou Saâda, le week-end passé, les asémistes sont décidés à arracher les trois points de la victoire, à la réception de l’ASK, cet après-midi à Bouakeul, dans le cadre de la 2eme journée, du championnat de ligue deux.

Les gars de Medina Jadida n’ont eu tout au plus, que trois jours pour préparer leur première sortie à domicile, après avoir bénéficié de deux jours de repos, pour la fête de l’Aïd. Les camarades de Belaalem, pour confirmer leur bon départ, sont déterminés à enchaîner par une victoire, même si en face, ils auront une équipe de Khroub, qui veut repartir avec un bon résultat. La plupart des joueurs restent sereins, affichant une grande détermination à faire un match plein. L’entraîneur Saadi, semble avoir son idée, pour faire tomber El Khroub. Mais tout de même, il redoute cette équipe, qui a trébuché lors de son premier match à domicile. Pour le responsable technique asémiste, la mission de son équipe ne sera pas de tout repos, mais il reste confiant, car il estime que ses joueurs, sont animés d’une grande volonté. Par conséquent, il espère bien qu’ils vont répondre présents. La balle est donc dans leur camp. Ils savent très bien que c’est leur match. Côté effectif, le défenseur Oussaad n’est pas encore prêt à jouer, en raison de sa blessure. Le médecin du club lui a prolongé son repos de quelques jours. Son retour à la compétition est prévu face à Chlef. Le défenseur Benzerga est aussi out pour ce match, vu qu’il ne s’est pas rétabli lui aussi de sa blessure. Le coach asémiste a profité, au terme de l’ultime séance d’entraînement, programmée hier à Bouakeul, pour dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour la rencontre. S’agissant du onze rentrant, Saadi n’a pas l’intention d’opérer de changements, et compte aligner, à une ou deux exceptions près, la même équipe, qui a réalisé un bon résultat à Boussaâda. Même si Saadi a bien préparé son plan, pour contrer l’ASK, il reste prudent et ne cesse de mettre en garde ses joueurs, leur recommandant d’être concentrés, en jouant juste et simple. El Djemia est donc dans l’obligation de porter le danger dans le camp adverse, mais surtout éviter de se faire piéger, sur ses terres et devant ses fans.

Barka : « Seule la victoire compte »

Le défenseur asémiste, qui ne cesse de gagner des points, estime que son équipe n’a d’autre alternative, que de remporter les trois points : « Pas question de rater ce premier rendez-vous devant nos fans. On fera tout pour que les trois points de la victoire restent à Bouakeul, et du coup, donner de la joie à nos supporters. On réalisera un grand match, car nous avons des arguments à faire valoir. L’essentiel est de ne pas commettre d’erreurs, rester plus concentrés, et presser plus haut, pour faire douter l’adversaire. Nous sommes conscients de l’importance de ce premier match, à domicile, de même que notre coach a insisté, sur certains points tactiques. Sur le plan personnel, je suis au top de ma forme, et je serai à la hauteur de la confiance, qui a été placée en moi par l’entraîneur »

B. Sadek