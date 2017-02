<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE DEUX - 22ÈME JOURNÉE : ASMO 1 - CRBAF 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia poursuit sa descente</span>

Les verts et blanc de l’ASMO n’arrivent plus à gagner, même à domicile, et poursuivent leur descente, en raison de leurs mauvais résultats. En effet, ils ont enchaîné un autre faux pas, après avoir été tenus en échec à domicile par Bejaia, et concédé une lourde défaite à Skikda.

Cette fois ci, les asémistes ont été tenus en échec par une des faibles équipes de la ligue deux, à savoir Ain Fekroun, qui s’est même montré supérieure au team de Medina Jadida, au grand dam des supporters, qui ne savent plus à quel saint se vouer, pour sauver leur cher club, qui a amorcé sa glissade vers la zone des reléguables. L’entame de la partie n’était pas intense, vu que chaque équipe a tout d’abord joué la prudence. Mais tout de même, les coéquipiers de Berradja ont tenté quelques incursions, pour finir par trouver le chemin des filets, par l’entremise de Ameur Yahia, qui donna l’avantage à son équipe, dès le premier quart d’heure de jeu. Cette réalisation n’a pas emballé les asémistes, qui ont poursuivi leur jeu brouillon, donnant l’occasion aux visiteurs de rétablir l’équilibre, avant la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les hommes de Benchadli se portèrent avec force, à l’assaut du camp adverse, pour reprendre l’avantage, mais en vain. Ni leur volonté, ni les changements de Benchadli, ne sont arrivés à ébranler l’arrière garde d’Ain Fekroun, qui tiendra le coup jusqu’au coup de sifflet final. Aujourd’hui, d’aucuns constatent que l’ASMO est devenue une équipe quelconque, et n’arrive même pas à surprendre, la plus faible des équipes de la ligue deux. El Djemia ne fait peur à aucune équipe, et celles-ci n’attendent que les rencontres face à l’ASMO, pour provoquer leur déclic, tellement qu’elle est devenue prenable, même sur ses terres. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les derniers revers laissent déjà des séquelles, et la démobilisation s’est même installée. Cette réalité met à mal l’entourage du club de Medina Jadida, et même les plus fidèles des supporters se demandent, jusqu’où ira leur cher club dans cette dégringolade, qui semble inexorable, vu que les chances de maintien s’amenuisent. Il n’y a qu’à voir les matchs restants pour El Djemia, pour constater que ce sera encore plus difficile. On se résigne donc à croiser les doigts, pour que le club ne descende pas au palier inférieur. Par ailleurs, les espoirs asémistes ont fait mieux que leurs aînés, en s’imposant aisément sur leurs homologues d’Ain Fekroun, sur un score de 4 à 1. En fin de partie, l’entraîneur Benchadli était déçu du résultat : « On a perdu deux précieux points à domicile, et on a rien fait pour remporter le gain du match. On a montré un visage terne, surtout en première période. Les erreurs défensives ont permis à l’adversaire de rétablir l’équilibre. La décision de revenir sur le penalty était incompréhensible, mais on ne doit pas se fixer uniquement sur l’arbitrage. On doit travailler pour se reprendre, afin de corriger toutes nos erreurs, tant qu’il est encore temps et réapprendre à gagner. A commencer, par notre prochain rendez-vous en déplacement face à El Eulma ».

B.Sadek