<span style='text-decoration: underline;'>ASMO 2 - RCR 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia respire et affiche ses intentions</span>

Dans l’obligation de se ressaisir, pour s’extirper de la zone rouge et dans un match où l’erreur n’était pas permise, les asémistes, ont réussi à engranger les trois points de la victoire en disposant du RC Relizane à Bouakeul sur un score de 2 à 0.

Les rouge et blanc d’El Djemia, ont foulé le terrain avec de bonnes intentions et avec une forte détermination pour prendre les choses en main dès le coup d’envoi de la partie. L’importance du résultat a poussé les coéquipiers de Zahzouh à presser haut dans le camp adverse avec des intentions résolument offensives. En effet, profitant d’un moment de déconcentration chez l’arrière garde de Relizane, à la première minute de jeu, Khalfallah dans une action personnelle adressera un bon tir, qui ne laissera aucune chance au keeper Zaidi et donnera l’avantage à son équipe. Ce but surprendra les Relizanais et poussera les gars de Medina Jadida à resserrer encore plus l’étau sur les visiteurs. Poursuivant leurs coups de butoirs, les hommes de l’entraineur Belhadj réussiront à se procurer de nombreuses occasions de scorer par Berramla et Farhi. Les visiteurs tenteront de leur côté de réagir, mais sans pour autant inquiéter les camarades de Boutiche, qui ne laisseront aucun espace à l’équipe visiteuse pour entreprendre la moindre tentative, pour se reprendre. Le score en restera là durant la première période. Au retour de des vestiaires, les vert et blanc d’El Djemia, ne tarderont pas beaucoup pour corser l’addition, par l’entremise de Haddad, parvenant visiter les filets de l’infortuné Zaidi. Groggys par cette seconde réalisation, les hommes de Latreche baisseront les bras et laisseront toute initiative aux asémistes qui auraient pu aggraver la marque, suite à de bonnes occasions de scorer ratées par manque d’efficacité devant les buts. Les choses en resteront là avant que l’arbitre ne mette fin aux débats à l’avantage de l’ASMO. Avec ce bon résultat, les Asémistes ne sont plus reléguables, mais restent toujours dans la zone de turbulences, car le classement actuel n’est que provisoire et peut changer à la suite du parcours. Certes, les résultats réalisés par l’ASMO sont encourageants, mais beaucoup reste à faire.

B.Sadek