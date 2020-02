<span style='text-decoration: underline;'>OMA 1- ASMO 3   </span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia se rebiffe  </span>

La formation asémiste, après avoir bien entamé la phase retour avec une victoire face à El Eulma, le week-end passé, a fait une bonne affaire ce samedi en allant battre l’OMA à Arzew dans un match derby comptant pour la 17ème journée du championnat de ligue Deux.

Une empoignade très disputée entre deux équipes qui se connaissent bien. Cette rencontre a mis aux prises l’OMA qui lutte pour se dégager de la zone rouge, alors que le team de Medina Jadida, cherche par tous les moyens de remonter au classement général, pour espérer se mettre dans la course pour l’accession. Les Vert et Blanc d’El Djemia, entament les débats avec de bonnes intentions en investissant le camp adverse. Les asémistes profiteront d’un relâchement de l’arrière-garde d’Arzew pour trouver le chemin des filets (17’) par l’entremise de Lehbiri qui donnera l’avantage à son équipe. Réveillés par cette réalisation, les gars de la cité pétrolière, menés par un excellent El Bahari, feront tout pour rétablir l’équilibre, mais manqueront fortement d’efficacité. Les hommes de Laoufi Salem, plus entreprenants, bénéficieront d’un penalty (40’), bien transformé par Berramla. Après la pause, les locaux, certainement sermonnés par leur coach, fouleront le terrain avec de fermes intentions pour rattraper leur retard. Leurs efforts ont été récompensés à la 65’ de jeu par un but signé d’El Bahari qui ne laissa aucune chance au keeper Henane. Arzew aurait pu doubler la mise, par le même El Bahari, mais c’était sans compter sur la détermination des asémistes qui réussiront à mettre KO l’OMA, sur une troisième réalisation par l’entremise de l’attaquant Hitala à la fin du temps réglementaire. Le score de 3 à 1, en faveur de l’ASMO, en restera là, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. En fin de partie, l’entraîneur Laoufi Salem, n’a pas caché sa satisfaction: «C’est une importante victoire pour l’ASMO réalisée face à l’OMA, malgré tous les problèmes rencontrés. Les joueurs ont relevé un défi pour engranger les trois points du succès qui nous ont permis de remonter au classement général. Maintenant, il va falloir faire de même, lors du prochain rendez-vous à domicile, face à la JSMB pour tenter de rejoindre le groupe de tête qui aspire à l’accession. Le parcours est encore long et il faut persévérer. Aussi, il faudra que les moyens suivent pour permettre à l’équipe de réaliser ses objectifs».

B.Sadek