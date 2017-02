<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux, 20ème journée | ASMO 0 - JSMB 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia tenue en échec par Bejaia</span>

Après avoir repris confiance avec Benchadli, et suite à leur dernière victoire, enregistrée en déplacement face au CABBA, les asémistes se devaient de maintenir cette bonne dynamique, en enchaînant avec un autre succès face à la JSMB, vendredi passé à domicile.

En effet, les deux équipes se sont présentées sur le terrain avec comme objectif, remporter le gain du match, notamment la formation de l’ASMO. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, pour les verts et blanc d’El Djemia, piégés par le club Kabyle. Pourtant, les hommes de Benchadli ont bien entamé la partie, en se créant de nombreuses occasions de scorer, sans toutefois parvenir à retrouver le chemin des filets. Les visiteurs bien organisés ne céderont pa, et arriveront même à inquiéter l’arrière garde asémiste, suite à des contres menés par l’attaquant Latreche, qui a donné le tournis à la défense asémiste. Après des occasions ratées de part et d’autre, le match baissa d’intensité, vu qu’on a opté pour la prudence. Mais au fil du temps, ce sont les Béjaouis qui vont s’offrir le plus d’opportunités, au point où ils auraient aisément pu prendre l’avantage, n’était-ce leur excès de précipitation. Aux ultimes minutes de la première période, du côté de l’ASMO, on a tout de même assisté à deux bonnes occasions, mais ratées par l’attaquant Ziaya, qui donneront des sueurs froides au gardien Djabaret. De retour des vestiaires, les Oranais ont tout fait pour maintenir leur pressing, sans parvenir à prendre le dessus, en montrant leurs limites. De plus, ils pratiquaient un jeu brouillon, malgré les consignes de Benchadli. Les visiteurs, plus alertes, tenaient à réaliser un bon résultat. Cependant, les asémistes ont résisté défensivement, grâce au bon gardien Dahmane, et ce, jusqu’à la fin du match, qui s’est soldé par un score vierge. La déception était totale au sein du camp des supporters, qui ont quitté le stade avant la fin de la partie. Par ailleurs, les réservistes asémistes, n’ont pas fait mieux que leurs aînés, en concédant eux aussi le nul, face aux espoirs de la JSMB (1-1).

Benchadli : « On doit se ressaisir au plus vite»

Le responsable technique asémiste s’est montré déçu en fin de partie, du fait que l’ASMO a perdu deux précieux points à domicile : « C’est frustrant de concéder un semi échec sur notre terrain, surtout d’avoir lapidé deux points.

Notre équipe s’est heurtée à une bonne équipe de la JSMB, venue pour réaliser un bon résultat.

L’équipe adverse, en jouant cantonnée dans son camp, nous a mis en difficultés. On a du changer de stratégie en seconde période, et aussi en donnant certaines consignes, que certains joueurs n’ont pas appliqué. On doit donc se contenter de ce point du nul, malgré tout, mais on doit désormais se ressaisir au plus vite, et penser à la suite du parcours ».

B. Sadek