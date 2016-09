<span style='text-decoration: underline;'>ASMO 0 - ASK 0</span> :<br><span style='color:red;'>El Djemia tenue en échec par l’ASK</span>

Pour leur deuxième match de la saison, disputé ce samedi à domicile, les asémistes ont été tenus en échec, par une équipe de l’ASK, tout juste moyenne. Les présents dans les travées et surtout les supporters, ont été déçus de la prestation médiocre, voire catastrophique des verts et blanc d’El Djemia, alors qu’ils s’attendaient à une belle prestation de leur part.

Le match était insipide et monotone, alors que les hommes de Saadi, dans un jour sans, n’ont rien entrepris de bon. Les deux adversaires ont évolué avec méfiance, histoire d’éviter d’être cueillis à froid. La première période a été marquée par un jeu décousu, vraiment loin des attentes. Ce n’est qu’après la pause, que l’on a senti une certaine animation dans le jeu du côté de l’ASMO .L’équipe de Medina Jadida cherchait à imposer son rythme histoire de se reprendre mais en vain la défense adverse, était bien en place pour annihiler toute tentative de scorer des oranais. Mais au contraire les visiteurs ont failli a plusieurs reprise visiter les filets de l’ASMO, n’était la vigilance du gardien Dahmane. Aux ultimes minutes de la partie les camarades de Berradja, jettent leur va tout pout tenter de marquer, mais les visiteurs ont en décidé autrement .Les deux équipes se quittent dos à dos. L’équipe alignée par L’entraineur Saadi, n’a pas satisfait les fans du club, qui se sont demandé pourquoi il a fait sortir le talentueux Boutiche et laisser l’attaquant El Ghoumari sur le banc jusqu’à ce qu’il remplace Sebia transparent lors de ce match. En tout, cas les joueurs de l’ASK, sont sortis du terrain en fin de match sous les applaudissements contrairement aux asémistes sous les sifflets. Contrairement à leurs ainés, les espoirs asémistes se sont bien comportés en s’imposant sur leurs homologues de Khroub par 2 à 0.

Saadi : « On doit oublier ce match et corriger nos erreurs »

L’entraineur asémiste n’était pas du tout satisfait du rendement de son équipe en fin de partie : « On a réalisé un mauvais match et je n’ai pas reconnu mon équipe .Je m’attendais à une bonne rection de la part des joueur après leur bon résultat ramené le weekend passé de Boussaâda. Pourtant j’ai donné certaines consignes strictes pour seconde période mais en vain. Les joueurs semblaient perdus sur le terrain .Maintenant, on doit oublier ce semi échec et nous focaliser sur l’avenir .Un grand travail nous attend et on doit tout régler pour la suite du parcours »

B.Sadek